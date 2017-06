Tribunais.- Condenados a penas de ata dous anos de prisión cinco albaneses por 18 roubos en vivendas da Coruña

A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña impuxo penas de entre dous anos e un ano e tres meses de prisión para cinco albaneses que participaron en dezaoito roubos en vivendas da provincia coruñesa entre 2015 e 2016.

Tras alcanzar un acordo coa Fiscalía, a sección acordou a posta en liberdade do tres procesados que permanecían na prisión provisional. Os outros dous xa non estaban no cárcere.

A Fiscalía, a acusación particular e as defensas alcanzaron un acordo para a condena do cinco acusados, que cometeron roubos na Coruña, Abegondo, Bergondo, Cerceda, Oleiros, Oroso e Sada. Inicialmente o Ministerio Público solicitaba penas entre o cinco e o oito anos de prisión.

EN LIBERDADE

Os acusados actuaron de maneira continuada durante meses e, segundo o escrito de acusación, acudían a vivendas unifamiliares "de gran vistosidade" para roubar xoias e outros obxectos cando se ausentaban os propietarios.

En declaracións aos medios, o avogado dun dos acusados, Manuel Ferreiro, apuntou que tras o ingreso das cantidades reclamadas por responsabilidade civil, a Audiencia acordou a posta en liberdade do tres procesados que acumulaban 17 meses en prisión provisional, mentres que os outros dous xa se atopaban fóra do cárcere.