O GES de Ponteceso incorpora un sistema de identificación de parcelas para a defensa contra incendios

O Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Ponteceso (A Coruña) incorporou un sistema de identificación de parcelas para a loita contra os incendios forestais.

Nun comunicado, a Xunta informa de que esta aplicación servirá para ter localizadas todas as parcelas que estean dadas de altas no catastro do municipio e así ter identificados os seus propietarios.

Entre outros datos, incluiranse o tipo do chan, as construcións existentes en cada un dos predios e as distancias aos núcleos de poboación ou instalacións perigosas como poidan ser gasolineiras.

Respecto diso, o Goberno galego aplaude esta iniciativa e remarca que o obxectivo é poder definir as franxas de xestión de biomasa que están afectadas pola lei de montes de Galicia, así como a lei de prevención de incendios.

Así mesmo, Medio Rural lembra que os propietarios son os responsables de xestionar os terreos forestais e aos concellos correspóndelles manter en condicións a vexetación de franxas próximas aos núcleos habitados.

Neste sentido, considera moi útil esta ferramenta, xa que permite ver que terreos non están correctamente acondicionados para comunicar aos seus donos o deber que teñen nesta materia.