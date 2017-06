Plataforma en Defensa do Ensino solicita reunirse con Román Rodríguez para pedir explicacións polo peche de centros

A Plataforma en Defensa do Ensino Público solicitou unha reunión co conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, para pedir explicacións polo peche de centros e trasladado de unidades en zonas como As Pontes e Outes "de forma unilateral".

En declaracións aos medios ante o Rexistro Xeral de San Caetano, en Santiago de Compostela, unha representación da plataforma denunciou as repercusións que está a ter esta decisión para moitas familias, que se matricularon en centros que deixarán de existir o próximo curso.

José Fuentes, de CC.OO. Ensino, cre que a forma de manexar "os tempos" por parte do conselleiro "non é casual", aproveitando "os últimos días do curso" de forma "moi hábil para si mesmo" e evitando coincidir as avaliacións cunha "resposta social polo peche de centros".

"É rechazable. Se o sabían con antelación deberían telo comunicado. Permitiron que as familias se matriculasen en centros que sabían que non ían existir", criticou, engadindo que estes mesmos centros que desaparecen tamén estaban nas listaxes de elección de destino de mestres publicados no DOG.

No caso de non sabelo, sería "aínda moito máis grave", engade Fuentes, ao tratarse dunha medida tomada "no último minuto" e con "unha falta de planificación absoluta" que prexudicará ao alumnado e ao profesorado.

Gerardo Morano, de FETE-UXT, criticou que a Xunta "cambia as regras do xogo no medio do partido", esixindo que se estableza unha mesa técnica para estudar os criterios que se empregaron para modificar e trasladar estas unidades.

Neste sentido, arremeteu contra a concepción "mercantilista" de xuntar a 35 alumnos nunha clase podendo ter un cociente de 15 por profesor.

Sobre todo, reprochou "a falta de diálogo" demostrada pola Xunta, ao tomar esta decisión "sen falar cos pais" nin co profesorado, cunha comunidade educativa "ignorada completamente".

COCIENTES "RAZOABLES"

Rogelio Carballo, de Confapa-Galicia, advertiu de que esta modificación do mapa educativo "afecta directamente as familias" e á súa "capacidade para escoller a educación" dos seus fillos, ademais dos cambios de horario e xornada e as repercusións na conciliación laboral.

"Queremos fixar poboación -no rural- pero facemos todo o posible por restarlle medios", ironizou, insistindo en que os destinatarios deberían contar "con toda a información" antes de facer a elección de centros para os seus fillos.

Finalmente, insistiu en que os centros que pechan, como o Monte Caxado das Pontes, contaban cun nivel de investimento "perfectamente asumible" e presentaban unha cociente "razoable e sustentable".