A familia chilena Luksic emprende accións legais pola resolución do Popular

A familia chilena Luksic, titular do 3,45% do Banco Popular antes da súa resolución, presentará un recurso de primeira instancia ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) pola decisión da Xunta Única de Resolucion (JUR) da UE que deu lugar á venda da entidade ao Santander, ao interpretar que a medida aplicada foi desproporcionada e de carácter nulo.

BANCO POPULAR | Fonte: Europa Press

O grupo chileno, que contratou ao despacho de avogados Roca Junyent, xa presentou un recurso contencioso administrativo contra o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) ante a Audiencia Nacional o pasado 21 de xuño polo mesmo motivo.

A decisión da familia Luksic prodúcese despois de que o grupo chileno investise, a través de Vallum Foundation, uns 113 millóns de euros en Popular para facerse cunha participación do 3,45% na entidade. O grupo comprou accións do banco desde xaneiro ata o pasado 6 de xuño, día previo á resolución da entidade.

Os representantes da familia chilena consideran que a decisión das autoridades de amortizar as accións de Banco Popular, así como tamén os bonos continxentes convertibles e a débeda subordinada, é "desproporcionada" sendo a entidade aínda solvente. "Cremos que se debería dar máis tempo e proporcionar liquidez a través das liñas de liquidez de emerxencia", indicaron en rolda de prensa.

"A decisión é desproporcionada sendo a entidade solvente, creo que é máis fácil de dicir vendo os casos italianos; cremos que se debería proporcionar liquidez. Non buscabamos recursos dos contribuíntes, senón unha solución privada", asegurou José Bulnes, portavoz da familia Luksic.

Ademais, o grupo chileno estima que as declaracións da presidenta do Mecanismo Único de Resolución (MUR), Elke König, foron "desafortunadas", xa que contribuíron a agravar a crise de liquidez. "A JUR, no canto de ser parte da solución, foi parte do problema", agregaron.

Por parte de Roca Junyent solicitan a anulación do acordo de resolución e posterior venda de Popular e que se abonen danos e prexuízos aos afectados, dado que a resolución atenta contra os principios de dereito de propiedade, non é transparente e non se outorga poder de decisión nin alegación á parte afectada, segundo explicaron.

EXCEDERSE NAS SÚAS COMPETENCIAS

No caso do recurso presentado na Audiencia Nacional o pasado 21 de xuño, o despacho de avogados afirma que o FROB podería "excederse" nas súas competencias ao aplicar a resolución de Banco Popular.

Na súa argumentación, os representantes da familia chilena tamén cuestionan a valoración dada a Banco Popular de entre 2.000 e 8.000 millóns de euros negativos e defenden que o valor media da entidade antes das declaracións de König situábase ao redor dos 3.000 millóns de euros, polo que inciden en que non se seguiu o criterio de maximización do prezo.

O grupo chileno tamén informou de que abordará o proceso legal de forma independente, ao entrar en Popular xa en xaneiro de 2017 e contar cun perfil institucional, polo que cren que a súa causa difire da doutros accionistas afectados. Así mesmo, descarta emprender accións legais contra Santander.

RESPALDO A UNHA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Doutra banda, o portavoz do grupo investidor andino asegurou que a familia Luksic estaba disposta a participar nunha hipotética ampliación de capital de Banco Popular, tal e como manifestaron ao outrora presidente Emilio Saracho nunha reunión celebrada o pasado 8 de maio, días despois de comunicar ao mercado que superaran o 3% na entidade.

"Decidimos entrar no banco unha vez soubemos do cambio na administración", revelou Bulnes, que indica que desde o grupo investidor confiaban en que Saracho sería capaz de sacar adiante a situación de Popular.

No entanto, Bulnes confesa que esperaban que o expresidente fixese declaracións "máis prudentes" sobre a situación de Banco Popular. "Coas súas declaracións afectou o prezo da acción", indicou o portavoz da familia Luksic, que non descarta emprender accións legais contra o expresidente do banco "se teñen fundamento".