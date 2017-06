A Xunta defende a venda do Popular ao Santander como "a solución menos mala para o interese xeral", aínda que considera que "non foi unha boa noticia para España nin para Galicia", en especial para os accionistas e a marca do Pastor.

En resposta a unha pregunta do BNG na Comisión de Economía do Parlamento galego, o director xeral de Política Financieira e Tesouro, David Cabañó, remarcou que a "situación de deterioración" do Popular que levou á súa compra polo Santander "non se produce dun día para outro".

Sobre este extremo, cre que o proceso que deu lugar á venda do Popular por falta de liquidez "deixa moitas dúbidas que é necesario aclarar" e que "deberían investigarse por quen corresponda".

Así, apunta que hai "dúbidas que deben ser clarificadas en canto á situación da entidade", pois "era coñecida a súa necesidade de capital", que foi "detectada en 2012", "polo que cabe preguntarse por que non se actuou antes". Xunto a "dúbidas" no tocante á "eficacia" dos test de estrés para medir a situación dunha entidade.

Tamén mostra as súas reticencias Cabañó cara a "o propio proceso de resolución", pois "existen determinadas cuestións que sería conveniente aclarar" como o informe independente que valora a entidade, o cal "debería garantir unha valoración prudente e realista dos activos e pasivos da entidade".

Así mesmo, fai fincapé nas "determinadas manifestacións que provocaron unha sensación de inquietude nos últimos meses". "E dúbidas sobre as últimas ampliacións de capital (...) se é que o subscritores contaron cunha información clara, nítida e precisa", agrega.

A OPCIÓN "SEN CUSTO PARA OS CONTRIBUÍNTES"

Na súa intervención, puxo o foco sobre as decisións tomadas nos últimos anos polo Popular como a súa "elevada exposición inmobiliaria".

Todo iso, ata quedar dúas opcións: ou ben liquidación do banco, con quebra e perdas para depositantes, ou venda a unha entidade privada que poida asumir os seus activos problemáticos.

Por tal motivo, valora que se optase pola opción "sen custo para os contribuíntes", nin para depositantes e aforradores, "máis aló dos axustes" que se producirán no emprego por duplicidades de oficinas e o marco de "incerteza" que se abre agora.

Aínda que deixa claro que unha crise bancaria "nunca pode ser unha boa noticia nin para a sociedade, nin para o tecido económico, nin para os clientes da entidade, nin para os accionistas".