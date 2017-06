"Todo está a basearse nunha gran mentira". Así de contundente mostrouse o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, tras as críticas da comunidade educativa, familias e profesorado pola "reorganización" exposta pola Xunta para o próximo curso e que levaría ao peche de instalacións nas Pontes e en Outes, en concreto o CPI Monte Caxado e o CEIP Emilio Navasqüés.

Concentración contra o peche dun centro en Outes | Fonte: Europa Press

Rodríguez defendeu que, co plan do seu departamento, "mantéñense o 100% das aulas" a través de fusións de centros e traslado de unidades de secundaria a outros institutos, asegurando que repercutirá ademais nunha "mellora" das condicións dos alumnos con "máis servizos e máis oportunidades formativas".

Educación integrará o alumnado de infantil e primaria do CPI Monte Caxado, que se extingue, no complexo do CEIP A Magdalena, pasando o alumnado de ESO ao IES Moncho Valcarce, defendendo que non suporá ningún cambio para o desprazamento de alumnos e que se manteñen o seis unidades de infantil e as 12 de primaria que xa existían, ademais de respectar o cociente de alumnos.

En Outes, fusiónase o Emilio Navasqüés (que desaparece) co Plurilingüe Serra de Outes, creando un novo complexo no que se destinarán uns 540.000 euros e mantendo 18 unidades de primaria e infantil.

O conselleiro apostou, neste sentido, por avanzar máis aló do modelo de CPI, creado "no seu momento en zonas rurais con dificultades de enviar a mozas aos institutos", dado que na actualidade "o lóxico e normal" é que os alumnos de primaria e de secundaria estuden con outros da súa mesma etapa, que é "o que se expón" con esta organización.

"Non se pechan, en ningún caso, catro centros" e "nin unha soa das unidades educativas", insistiu, sinalando que das citadas fusións sairán aulas "por baixo do cociente permitida" e "buscando incrementar os servizos educativos".

Neste sentido, manifestou "entender ás familias" ante uns cambios que poden xerar "incerteza" ou "algún medo", póndose "a disposición dos centros" para informar "de todas as dúbidas que xurdan", pero desde a base de expor un sistema "que funcione".

"Garanto que en setembro -o curso- comezará sen ningún tipo de problema nestes centros que algúns din que van pechar", ironizou Rodríguez, quen advertiu de que "o tempo dará e quitará razóns".

Tamén sinalou que o profesorado se manterá, aínda que recoñeceu que "haberá axustes básicos de persoal", horarios e servizos complementarios que se analizarán "en cada caso". A pesar diso, destacou que estas fusións permitirán a estes centros resultantes unha "maior posibilidade" de acceso a programas de innovación educativa.

PETICIÓN "DESPROPORCIONADA"

Rodríguez tamén lamentou a petición "absolutamente desproporcionada" de dimisión formalizada por En Marea, reiterando que está "baseada nunha gran mentira de que se pechan catro centros" e insistindo en que "nuns casos trasládanse alumnos dun centro para outro e noutros se fusionan aulas".

Así mesmo, esgrimiu o "notable éxito" do curso que termina, destacando a "normalidade" e os resultados "importantísimos" alcanzados en "mellora da calidade e equidade".

O conselleiro realizou estas declaracións nas instalacións do MUPEGA, en Santiago, onde se presentaba o libro 'Os fíos de infantil InnovArte Educación Infantil'. Ao final do acto, Rodríguez atendeu a un grupo de nais do CPI Monte Caxado, un dos centros afectados, que se achegou ata el para solicitar información sobre a reorganización exposta pola Xunta.