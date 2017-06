Amplo seguimento noutra xornada máis de folga en Galicia de examinadores de tráfico

A folga de examinadores de tráfico tivo este martes un amplo seguimento en Galicia nunha nova xornada dunha protesta que comezou o paso 19 de xuño e prolongarase ata o 31 de xullo --de luns a mércores--.

Deste xeito, as xefaturas de Santiago, Vigo e Lugo tiveron un seguimento do cento por cento da folga, segundo a información da Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra). No caso de Pontevedra alcanzouse un 90% e na Coruña un 80%.

Así, en cada xornada de folga están a suspenderse entre 300 e 400 probas de circulación en Galicia, ao ser secundada pola maioría dos 43 examinadores existentes na Comunidade.

Asextra convocou unha folga en toda España ante a negativa da Administración respecto da súa petición de subida do complemento específico destes funcionarios por parte da Dirección Xeral da Función Pública, que está pendente desde hai dous anos.

Concretamente, o que pide a asociación é un incremento do complemento específico ao colectivo examinador, de aproximadamente 240 euros mensuais brutos.