O Tribunal Constitucional (TC) admitiu a trámite o recurso presentado por En Marea en relación á reforma lexislativa que, segundo o portavoz do grupo rupturista, Luís Villares, "fere de morte" a "función principal" do Consello Consultivo, a "fiscalización" da actuación da Xunta desde a "independencia".

Villares TC Consultivo | Fonte: Europa Press

Esta modificación realizouse a través da lei de acompañamento dos orzamentos da Xunta, que tamén incluíu cambios noutra vintena de normativas, e xa entón, no mes de febreiro, suscitou as críticas de toda a oposición.

E é que, como sostivo Villares en rolda de prensa este martes, implica suprimir o corpo de letrados deste órgano (de sete persoas que acceden por oposición) e facultar ao seu presidente para "pór e quitar a dedo" a profesionais de calquera administración do Estado. Deste xeito, ao seu xuízo, os técnicos pasan de poder emitir os seus informes con "independencia" a converterse en "un grupo de palmeiros".

Así as cousas, o pasado mes de maio En Marea elevou as súas queixas ao Constitucional a través do grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea no Congreso, posto que se require que o recurso estea asinado por, polo menos, 50 deputados ou senadores.

Agora que este tribunal decidiu estudar a fondo este asunto, ábrese un prazo de 15 días para que as institucións implicadas (Congreso, Senado, Goberno, Xunta e Parlamento de Galicia) poidan personarse e formular alegacións. Neste escenario, Villares expuxo establecer "unha moratoria" na aplicación da lei "por prudencia", ata que chegue o fallo xudicial.

"CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA"

Na súa comparecencia ante os medios, o maxistrado en excedencia cargou contra a "corrupción institucionalizada" do PP, exemplificada nos cambios introducidos nun órgano que "lle pode resultar incómodo porque sinala vicios de ilegalidade e impide prácticas corruptas".

Nesta "manobra" para "asegurar a impunidade do PP", que se produce cando o presidente do Consultivo está a ser investigado no marco da Operación Cóndor por tráfico de influencias e negociacións prohibidas a funcionarios, Villares non só involucrou a José Luís Costa Pillado, senón tamén ao seu "amigo persoal" Alfonso Rueda, número dous de Alberto Núñez Feijóo no Goberno galego.

Ao fío diso, lembrou que sobre Costa Pillado pesan sospeitas de que podía ser utilizado polo presidente de Monbus, Raúl López, para introducir certas cuestións na lexislación sobre o transporte público de Galicia. "Este tipo de favores non son fáciles de facer nun órgano independente; pero con letrados nomeados a dedo, a cousa cambia", salientou.

Aludiu así á declaración de Raúl López ante a instrutora da Operación Cóndor, na que respondeu a preguntas sobre a súa "amizade" con Costa e o "asesoramento" que este lle prestou. Aínda que negou á xuíza Pilar de Lara que o presidente do Consultivo explicoulle "como expor" os seus asuntos a Alfonso Rueda, si recoñeceu regalarlle "unha botellita de viño" en agradecemento polas súas xestións.

Tomando este caso como referencia, Luís Villares xulgou "escandaloso" o cambio normativo. "Rueda promoveu a reforma para que o presidente puidese pór a dedo aos profesionais que fan os informes técnicos", acusou.

"LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN"

Neste contexto, o portavoz de En Marea celebrou a admisión a trámite do primeiro recurso de inconstitucionalidade presentado pola súa formación, máxime nun asunto que afecta a "a loita contra a corrupción". Non en balde, abundou, "defender a independencia do Consello Consultivo é defender a democracia e a loita contra a corrupción".

E, tras censurar que o PP pretenda "pór xente que sexa cómoda para os seus intereses" nunha institución da relevancia do Consultivo, do mesmo xeito que "quita e pon fiscais ao seu antollo e presiona para apartar a xuíces que investigan os seus casos de corrupción", lembrou a "obsesión" de Costa Pillado "desde que accedeu ao cargo" en contra do persoal desa casa.

Referiuse así a unha sentenza do xulgado do contencioso-administrativo número uno de Santiago que anula unha decisión súa de deixar de pagar un complemento retributivo a través dunha manobra "torpe e inxustificada" segundo o propio fallo xudicial, que lle obrigou a devolver eses importes, duns 100.000 euros.