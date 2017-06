A Policía atribúe a un veciño de Arteixo un incendio forestal nesta localidade

Axentes da Policía Autonómica da Xefatura da Coruña esclareceron un incendio forestal no Concello de Arteixo, que atribúen a un veciño da localidade.

En concreto, axentes da Policía Autonómica procederon á imputación dun home como presunto autor dun lume ocorrido o pasado 21 de xuño no lugar de Outeiro, en Arteixo, e que afectou a unha superficie aproximada dunhas 0,11 hectáreas de monte arboledo e outras 0,11 hectáreas de monte raso.

O lume produciuse cando o investigado estaba a realizar unha queima sen adoptar as medidas de seguridade pertinentes. Para a extinción do incendio foi necesaria a intervención dos efectivos do servizo contra incendios da Xunta.

Polos feitos instruíronse dilixencias remitidas ao Xulgado de garda da Coruña. Na actual campaña antiincendios forestais, un total de 49 persoas foron detidas ou investigadas pola Policía Autonómica como presuntas autoras de incendios forestais.