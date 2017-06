A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, destacou a "experiencia de éxito" de Castela e León co transporte compartido entre escolares e usuarios de liñas regulares. O conselleiro de Fomento desta comunidade, pola súa banda, chamou a atención sobre que alí non houbo "ningunha queixa" para a súa implantación.

Ethel Vázquez, co conselleiro de Fomento de Castela e León | Fonte: Europa Press

De feito, o responsable de Fomento de Castela e León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que este martes se reuniu con Ethel Vázquez en plena xornada de folga de autobuses en Galicia, asegurou que a integración do transporte escolar en liñas regulares na súa comunidade foi "un caso de normalidade" sen que se recibise "ningunha queixa".

Así, defendeu a "acollida favorable" que tivo de "todas" as partes do sector, concellos e outros axentes. Tras a súa implantación en 2013 como experiencia piloto, fixo un balance "positivo" con 460 rutas actualmente que fan "uso compartido" entre o servizo xeral e o de alumnos, e outras 330 nas que se prevé implantar o próximo curso.

Suárez Quiñones mantivo un encontro coa conselleira de Infraestruturas na sede da Xunta en San Caetano, en Santiago. Ambos os mandatarios analizaron o desenvolvemento do sistema integrado e baixo demanda en Castela e León e noutras comunidades e ao termo, nunha comparecencia conxunta ante os medios, Vázquez aproveitou para volver censurar o incumprimento de servizos mínimos por parte dos traballadores.

Así, volveuse a mostrar "aberta ao diálogo", pero a dúas bandas, con reunións diferenciadas con centrais e patronal. Tamén rexeitou que se opte pola vía da mobilización e criticou a alternativa que propoñen algunhas empresas --de continuar prestando os servizos a partir de agosto-- posto que é "inviable" tendo en conta que fixeron unha "renuncia expresa" relativa a unhas 500 liñas.

"MÁIS USO SOCIAL"

Na súa intervención, a responsable de Infraestruturas defendeu que o plan de reordenación da Xunta --ao que se opoñen tanto a patronal como os sindicatos-- pretende "dar máis uso social" aos 120 millóns de euros que a comunidade destina a transporte escolar. "Que chegue a toda a xente que o necesite", expuxo.

Así, insistiu en que a intención é dar "máis e mellores servizos" cun mecanismo "xa consolidado" noutras autonomías e que Galicia ve como "unha oportunidade" para mellorar os servizos no rural.

Reiterou, igualmente, que a vontade é permitir que viaxeiros fagan uso de asentos "baleiros", pero coa "premisa" de que "os nenos son o primeiro" e os itinerarios permanecerán "intactos". Volveu a chamar a atención, tamén, sobre a previsión de incremento nun 60% no número de acompañantes nesta primeira fase do plan.

Pola súa banda, o conselleiro de Fomento de Castela e León reivindicou o beneficio que supón o transporte "compartido" en "calidade e seguridade" e para os servizos que recibe o rural, "esencia" da súa comunidade.

Outras comunidades como Asturias, Aragón, Castela e A Mancha, País Vasco e Navarra tamén contan con experiencias similares, segundo apuntou.

NOVOS CONTACTOS E FOLGA

Preguntada polos xornalistas pola nova xornada de folga que afronta Galicia, á que sucederá un día máis este mércores, a conselleira chamou á "responsabilidade" dos traballadores pois, aínda que o dereito á folga é "sacro", tamén o é, segundo recalcou, o cumprimento dos servizos mínimos.

Sobre se tivo máis contactos para tratar de negociar cos sindicatos, dixo que "ir á folga non é dialogar", e defendeu estar "a falar con todos os que queren" facelo. "A miña porta está aberta", incidiu.

Así, esperou un "cambio de postura" das centrais e que "se desconvoque" a folga, nun contexto no que repetiu que para a consellería "o primeiro" é o futuro do emprego --os representantes dos traballadores auguran unha perda de postos co novo plan--.

Para Ethel Vázquez, con todo, segue sendo "o máis razoable" negociar por separado, pois "a patronal ten uns intereses" e os sindicatos outros. Afirmou, neste sentido, que ve "contraproducente" reunirse todos xuntos, tras a experiencia do venres 16. "Comprobamos que --así-- non podemos chegar a acordos", revelou.

Ademais, insistiu en que a alternativa que expón a patronal composta por Fegabús, Anetra e Transgacar é "ilegal e inviable", e dixo que con ela "periga o emprego", polo fin das concesións a partir de agosto ás que renunciaron algunhas empresas.

Unha renuncia á que, segundo salientou, agora non poden renunciar, por motivos legais, e unha vez consultados os servizos xurídicos da Xunta.

Por outra banda, sobre os expedientes abertos a empresas por incumprimento de servizos mínimos, informou de que aínda non venceron os 10 días que teñen as compañías para achegar os datos que lle foron requiridos.

Por último, acerca da solicitude de comparecencia no Parlamento, dixo que "onde faga falta, á hora que faga falta", estará para explicar o plan da Xunta para a reordenación das liñas de autobús. Está, resolveu, "aberta para facelo".