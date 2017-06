O PSOE ascende a deputados 'sanchistas' no Congreso e nomea á ourensá Rocío de Frutos portavoz de Emprego

A dirección do Grupo Socialista decidiu nomear ao exportavoz parlamentario Antonio Hernando novo portavoz da Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridade Nacional e ascendeu a deputados 'sanchistas' como Zaida Cantera, Sofía Hernanz e Rocío de Frutos.

En concreto, a militar e fichaxe 'estrela' de Pedro Sánchez nas pasadas eleccións de decembro de 2015 foi promovida a portavoz da Comisión de Defensa, en substitución do cántabro Ricardo Cortés, que era membro da Xestora.

Pola súa banda, a balear Sofía Hernanz, colaboradora de Sánchez desde que optou ás primarias en 2014, farase cargo da Presidencia da Comisión de Xustiza, que deixou vacante Margarita Robles tras ser nomeada nova portavoz do grupo parlamentario.

A galega Rocío de Frutos, outra das deputadas do 'non' a Rajoy, será a nova portavoz de Emprego, en substitución de Rafael Simancas, agora secretario xeral do Grupo Socialista.

Por contra, o deputado asturiano Antonio Trevín, activo 'susanista' nas primarias, perdeu tanto a portavocía de Interior como a de Seguridade Nacional, que compaxinaba ata agora. "Como o Santo Job, o Señor deumo, o Señor quitoumo. Bendito sexa o seu santo nome", comentou nos corredores do Congreso ao ser preguntado pola súa substitución.