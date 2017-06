A Asociación Profesional de Letrados do Consello Consultivo de Galicia expresou este martes a súa "satisfacción" pola decisión do Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite o recurso presentado por En Marea en relación á reforma da lei que regula este órgano.

En concreto, o grupo rupturista elevou ao alto tribunal a decisión da Xunta de suprimir o corpo de letrados do Consultivo (de sete persoas) para facultar ao seu presidente para "pór e quitar a dedo" a profesionais de calquera administración do Estado.

Respecto diso, a través dun comunicado, a asociación de letrados sostivo que converter en "discrecional" do presidente o sistema de cobertura das prazas do Consultivo, que antes se facía por oposición, "compromete a independencia do órgano autonómico".

É por iso que agradeceu a En Marea "a súa valente defensa do Estado de Dereito e da independencia e profesionalidade da función pública, claramente comprometida pola lei agora recorrida"; e apelou ao PP para que "reconsidere a súa postura" e "volva ao consenso".