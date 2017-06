O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, destacou que Galicia conta co "programa de verán máis importante de España", que ofrece 9.572 prazas para que os mozos poidan gozar de campos de traballo, albergues, campamentos e outras actividades de tempo libre.

Así o sinalou este martes en Ourense, antes da firma de catro convenios de colaboración cos concellos de Celanova, Esgos, Ourense e Riós, para a posta en marcha de senllos campos de traballo, entre os meses de xullo e agosto.

Rey Varela explicou que este verán Galicia "pon a disposición dos mozos máis de 9.500 prazas", o que a converte na autonomía cunha maior oferta de España, máis de catro veces por encima de Andalucía "que é a segunda de España e oferta 2.000 prazas" e por encima de Castela e León, con 1.800 prazas.

Para o conselleiro esta cifra reflicte a "implicación" da Xunta e dos Concellos galegos para "dar unha boa oferta á mocidade de Galicia".

"A unión entre as administracións é fundamental para sacar proxectos como os campos de traballo estival. A suma de esforzos multiplica os resultados", dixo Rey Varela momentos antes de asinar os acordos cos alcaldes do catro concellos ourensáns.

O catro campos de traballo contan cun orzamento de 36.000 euros e ofrecen oitenta prazas para mozas de entre 18 e 30 anos. Un 85% deste proxecto corre a cargo da consellería de Política Social e o resto por parte dos concellos implicados.

Rey Varela destacou que o catro actividades son unha oportunidade para que os mozos "aprendan a traballar en equipo, convivir e compartir ferramentas" e para fomentar "a súa participación no voluntariado e a súa mobilidade".

CAMPOS DE TRABALLO

O primeiro destes campos de traballo, será de carácter ambiental e estará centrado no cultivo da castaña. Terá lugar no municipio de Riós, entre o 11 e o 21 de xullo. Os voluntarios cultivarán plantacións de castiñeiros, coñecerán as novas tendencias no cultivo desta árbore e realizarán talleres sobre tradicións, música e mitoloxía popular.

A localidade de Celanova acollerá o segundo destes campamentos, entre o 16 e 30 de xullo, que estará centrado no audiovisual. Ao longo de doce días haberá talleres prácticos de formación para gravar un audiovisual. Recibirán formación para a redacción do guión, a produción, a montaxe e a post produción.

Entre as actividades previstas, os inscritos participarán en conferencias do curso de verán sobre audiovisual da Universidade de Vigo.

O campo de traballo de Ourense terá lugar entre o un e o 11 de agosto. Os voluntarios acondicionarán terreos para un uso agro ecolóxico. Este proxecto tamén aposta porque as persoas en risco de exclusión social reciban asesoramento sobre a comercialización de produtos os produtos agrícolas que poderán cultivar nestes terreos acondicionados.

O último do catro proxectos estivais será no municipio de Esgos, entre o 2 e o 13 de agosto. Rey Varela confirmou que terá un carácter "ambiental e ecolóxico".

Os mozos que se inscriban limparán e acondicionarán a ruta do río Grañal e crearán unha web que conterá unha ruta virtual por esta paraxe, que tamén mostrará a riqueza patrimonial da zona.

Ademais, os participantes axudarán a dinamizar o mosteiro rupestre de San Pedro de Rocas, a través dun espectáculo de dramatización da historia do recinto.