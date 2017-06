Expertos en xestión portuaria sustentable participan en Vigo no III Conferencia 'Green Energy Ports'

O Porto de Vigo acolle do 27 ao 29 de xuño o III Conferencia 'Green Energy Ports', na que se dan cita máis de 200 expertos en xestión portuaria dunha ducia de países para abordar estratexias de sustentabilidade e eficiencia enerxética.

Entre as cuestións que se debaterán, está o uso do Gas Natural Licuado (GNL), a estratexia de 'crecemento azul' (blue growth) ou a aplicación das novas tecnoloxías nos portos do futuro.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, encargado de inaugurar o evento, destacou que o desenvolvemento sustentable dos portos "non é só unha responsabilidade, senón tamén unha oportunidade económica e social", e eloxiou a iniciativa do porto de Vigo de sumarse a esta filosofía con medidas como a aplicación do Plan 'Blue Growth 2016-2020'.

Núñez Feijóo incidiu en que esta estratexia, impulsada desde a UE, ten catro eixos de actuación no Porto olívico: un porto conectado, un porto innovador, un porto verde e un porto inclusivo.

Así mesmo, lembrou que o goberno autonómico puxo en marcha varias iniciativas nos portos galegos encamiñadas á sustentabilidade, como o plan de aforro e eficiencia enerxética, a certificación enerxética en liñas de baixa tensión, o proxecto 'pilote-lámina' ou os diques flotantes.

Durante a súa intervención na inauguración da conferencia, o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, lembrou que o Plan 'Blue Growth' contempla a posta en marcha de varios grupos de traballo, entre eles, un que vea porque a terminal viguesa sexa un 'porto verde'.

Este grupo traballa en proxectos como 'SamueLNG for a blue Atlantic Arch', para deseñar unha unidade flotante de subministración de GNL, calor e electricidade a buques; 'CORE LNGas Hive', para a redución de emisións en barcos atracados; ou 'Port of the future', para o deseño dun porto intelixente e sustentable, onde se maximice a eficiencia de procesos, fluxos loxísticos e información.

López Veiga anunciou, nesta liña, que no próximo mes de setembro iniciaranse as probas de subministración de electricidade (utilizando GNL) a un barco da naviera Suardíaz, na terminal de Bouzas, e que en 2019 construirase unha barcaza de subministración de gas.

Na conferencia participarán representantes dos portos europeos máis significados polo uso de enerxías limpas, como Hamburgo e Estocolmo, ou o porto dos Ángeles que, xunto co de Long Beach, foi o primeiro en ser denominado 'porto verde'. A eles súmanse empresas e asociacións do sector enerxético e portuario.

Tamén haberá representantes de institucións como a Axencia Europea de Seguridade Marítima, da Organización Europea de Portos Marítimos, da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e de Pesca da UE, das secretarías xerais de Pesca de España e Portugal, de Portos do Estado, ou de diversas consellerías da Xunta de Galicia, entre outros organismos.