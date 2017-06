O indicador do Foro Económico arroxa un crecemento do 3,6% de Galicia en abril

O Indicador Abanca-Foro de Conxuntura Económica arroxa un crecemento de Galicia do 3,6% en abril en comparación co mesmo mes do ano pasado.

Segundo informa o Foro Económico nun comunicado, esta cifra "confirma" o repunte no crecemento da economía galega, xa avanzado o mes pasado por este indicador que se realiza de forma mensual fronte aos valores oficiais de periodicidade trimestral.

Os viaxeiros en hoteis, o transporte de pasaxeiros e as vivendas visadas son algúns dos valores que experimentan un maiores crecemento interanuais.

No tocante ao avance intertrimestral tamén mostra un incremento, neste caso do 0,9% respecto do tres meses anteriores, segundo indica o Foro.

O Foro Económico de Galicia fai esta análise a partir da observación de 15 variables económicas que inclúen cifras de emprego, facturación empresarial, comercio internacional, actividade portuaria e industrial, entre outros. O seu director é o profesor e expresidente da Xunta Fernando González Laxe, coa participación de Xosé Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas.