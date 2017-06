O novo almirante do Arsenal de Ferrol sitúa o inicio da construción das F-110 no primeiro semestre de 2018

O novo almirante do Arsenal Militar de Ferrol, Antonio Duelo Menor, sinalou que se prevé iniciar a construción das novas fragatas para a Armada Española, da clase F-110, no primeiro semestre do próximo ano, no obxectivo de que a primeira entre en servizo en 2023.

Novo almirante do Arsenal de Ferrol | Fonte: Europa Press

O programa "atópase actualmente na fase de definición, de proxecto de I+D+i, que dá paso a unha fase de viabilidade" que está "a piques de acabar", polo que "se o Goberno ten orzamento suficiente, algo que parece que así vai ser, daríase xa a orde de execución para poder contratar a construción con Navantia" e iniciar os traballos en 2018.

A Armada prevé que estes buques militares "substitúan ás fragatas da serie Santa María, con base en Rota (Cádiz), que xa teñen trinta anos"

Ditas manifestacións realizounas o novo almirante no seu primeiro encontro cos medios de comunicación, tras producirse "un fallo de coordinación en toda a cadea" o día da súa toma de posesión deste cargo o pasado venres e a expulsión de xornalistas do lugar ata en dúas ocasións.

O almirante pediu "desculpas" aos medios, asegurando que porá todo o seu "empeño para que estas situacións non se volvan a producir".

Así, asume o novo destino en Ferrol "cunha gran ilusión" ofrecendo "máxima colaboración a todas as administracións e institucións, e especialmente á cidadanía de Ferrol, coa que a Armada ten uns especiais lazos de unión".

"Con moitos retos e variados, co apoio ao sostemento das instalacións da Armada dependentes deste Arsenal, a supervisión de Buque de Acción Marítima (BAM) Furor, que se está executando en Navantia e que se espera que en breve espazo de tempo sexa o seu botadura, ademais da colaboración directa co novo programa das fragatas F-110", sinalou.

ABRIR FERROL

O almirante foi preguntado polo proxecto de abrir Ferrol ao mar, unha iniciativa que contempla a derriba de boa parte da muralla situada no perímetro do Arsenal e que impide ver a auga desde boa parte da cidade, algo que Duelo cre que "non é sinxelo".

"Aínda non estou demasiado ao día, pero véxoo complicado, xa que esta mesma situación repítese en todos os arsenais, xa que a falta desta muralla ten transcendencia desde o punto de vista militar, de confidencialidade dalgunhas cousas que se manexan nun momento determinado, de crise", sinalou.

De todos os xeitos, non cre que "isto interrompa a apertura ao mar da cidade de Ferrol, xa que leva así toda a vida", aínda que recoñeceu que non está de momento "en disposición de entrar de cheo neste tema". "Se que é unha inquietude e que mesmo coñezo que se fixo un estudo no ano 2009".