Preto de 600 pacientes foron intervidos no servizo de cirurxía torácica do Chuac cunha técnica pouco invasiva

Preto de 600 pacientes foron intervidos no servizo de cirurxía torácica do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) en sete anos mediante a técnica minimamente invasiva Uniportal Vats, unha abordaxe viídeolaparoscopico asistido realizando unha única incisión no tórax do paciente.

O Chuac empezou a aplicar esta técnica en xuño de 2010 e foi o primeiro hospital do mundo en realizar este tipo de abordaxe, informa o complexo hospitalario nun comunicado, que engade que nestes momentos máis de 30 países no mundo xa están a utilizar esta técnica.

O salón de actos do CHUAC e o Centro Tecnolóxico de Formación, no Hospital Teresa Herrera, acolleron este luns e martes un curso de vídeo-cirurxía mediante a técnica Uniportal Vats, menos agresiva na cirurxía de pulmón xa que só se realiza unha pequena incisión no tórax.

Entre os beneficios máis importantes para o paciente figuran unha menor dor postoperatoria e unha máis pronta recuperación, xa que recibe o alta entre o segundo e terceiro día despois da intervención.