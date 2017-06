A licitación de obra civil do primeiro trimestre en Galicia esborrállase un 87%, pero repunta a edificación un 94%

A licitación de obra civil do primeiro trimestre en Galicia esborrállase un 87% --maior que a baixada do 20% en España--, pero repunta a edificación un 94% --no Estado o avance é do 23%--.

Así figura no informe realizado pola Asociación de Empresas Construtoras e Concesionarias de Infraestruturas, Seopan, dado a coñecer este martes.

Por provincias, a licitación pública cae un 93,8% en Lugo e un 83,8% na Coruña, mentres se eleva un 115,8% en Pontevedra e un 34,1% en Ourense.

Por tipo de administración, o maior descenso de licitación prodúcese por parte do Estado en Lugo (99,9%) e A Coruña (97%), mentres que os avances máis importantes prodúcense nos crecementos exponenciais na administración local de case o 3.600% en Ourense e un 1.007% de Lugo.