PortAmérica recupera en Caldas o tres días de festival e amplía aloxamentos, autobuses e actividades paralelas

O festival PortAmérica, que este ano se celebra por primeira vez no municipio pontevedrés de Caldas de Reis, tras cinco anos en Nigrán, recuperará nesta sexta edición o tres días de festival --do 13 ao 15 de xullo-- e ampliará tanto os chefs participantes no seu espazo gastronómico como as opcións de aloxamento, autobuses e actividades paralelas para os asistentes.

Foto: Portamérica | Fonte: Europa Press

Este martes déronse a coñecer na Cervecería Estrella Galicia de Vigo os últimos detalles do evento, que volverá ofrecer a posibilidade de acampar desde o mércores ata o domingo --por tres euros, que serán doados integramente a Acnur--, e nesta ocasión incorporará tamén unha área de 'Sleep Em All', consistente en distintos tipos de aloxamento nunha zona reservada.

Así mesmo, nesta edición os organizadores facilitarán a procura de aloxamento aos interesados, ofrecéndolles diferentes opcións en función das súas necesidades e orzamento. Para iso, deberán porse en contacto a través do correo electrónico alojamiento@portamerica.es.

PortAmérica tamén contará, unha vez máis, cun servizo de autobús gratuíto --xa se pode reservar praza a través de Ticketea--, que nesta ocasión ampliará as rutas para trasladar aos asistentes desde e ata Vigo, Pontevedra, A Coruña, Santiago, Noia, Ribeira, Catoira, Vilagarcía, Lalín, A Estrada, Sanxenxo, Portonovo, Cambados, Bueu e Cangas No relativo ás entradas, os organizadores comunicaron este martes que "queda unha cota moi limitada" de abonos por 50 euros e entradas diarias por 25 euros --máis gastos de distribución--.

Unha vez que se esgoten, o prezo pasará por varios tramos a medida que se vaian vendendo.

CARTEL

No apartado musical, o cartel do Portamérica reunirá na Carballeira de Caldas de Reis a máis de 30 artistas de dez nacionalidades diferentes.

Así, o xoves 13 actuarán The Horrors, Iván Ferreiro, Niños Mutantes, Kanaku y el Tigre, Carlos Sadness, Triángulo de Amor Bizarro, Aterciopelados, Ángel Stanich, Nikki Hill e Ilmo.Sr. Fiuza DJ.

O venres 14 será a quenda de Carlos Jean, Asian Dub Fundation, Kase. O, Novedades Carminha, Zuco 103, BNegão & Seletores de Frequência, Los Amigos Invisibles, Rufus T.Firefly, Say My Name e Mateo Kingman.

Finalmente, os artistas que se subirán aos dous escenarios do Portamérica o sábado, día 15, serán Leiva, Xoel López, Quique González, Depedro, Porter, Instituto Mexicano del Sonido, Siddhartha, Enric Montefusco, Igloo, Yall, Orkesta Mendoza e Fizzy Soup.

GASTRONOMÍA

A gastronomía seguirá sendo outra das grandes protagonistas do Portamérica. O "showrocking", bautizado nesta ocasión especial como "Cociñando no Fin do Mundo", conformarao un ano máis un nutrido grupo de chefs internacionais e contará ademais con ampla representación galega de recoñecido prestixio.

Baixo o comisariado de Pepe Solla, participarán chefs como Roberto Ruiz (Punto MX, Madrid), Estanis Carenzo (Chifa, Madrid), Edgar Núñez (Sud777, México DF) ou Javier Estévez (A Tasquería, Madrid), Pablo Pizarro (Bocanegra, A Coruña), Alberto Lareo (Manso, Santiago) e Jorge Gago (A Maceta, Santiago).

ACTIVIDADES PARALELAS

O PortAmérica estrea nesta edición unhas novas xornadas de reflexión sobre a evolución da gastronomía e cada un dos roles da cadea alimentaria, que consistirán en mesas de opinión e debates a cargo de grandes nomes da cociña.

Finalmente, durante a Cultura Quente celebrarase unha 'Demo Day', organizado pola Fundación Paidea en colaboración coa Escola de Organización Industrial e EsmerArte un Curso de Industrias Culturais, no que se darán a coñecer 22 proxectos de carácter artístico musical.