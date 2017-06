A Xunta pide ao Goberno que a informe e consulte sobre a xestión dos efectos do 'brexit' en áreas como a pesca

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, demandou que o Goberno central consulte e informe a Galicia sobre a xestión das consecuencias do 'brexit' en áreas como a pesca, tendo en conta que a afectación vai máis aló da flota, e aludiu ás "moitas" empresas mixtas galegas e británicas que traballan no Reino Unido.

Rueda participa en Bruxelas na reunión da Fundación Galicia Europa | Fonte: Europa Press

Así o explicou o vicepresidente, quen participou este martes na reunión semestral do padroado da Fundación Galicia Europa (FGE), encontro que tivo lugar de forma excepcional en Bruxelas, nun momento no que se discuten na capital comunitaria grandes temas que marcarán o futuro de Europa, como o 'brexit' ou o futuro da política de cohesión.

Precisamente, a Fundación Galicia Europa priorizará este ano a xestión da afectación do 'brexit' a Galicia. De feito, a entidade coordina xa o grupo de traballo específico das rexións do Arco Atlántico sobre o impacto do 'brexit' nesta zona do continente, especialmente no ámbito pesqueiro.

Rueda apuntou a outros temas prioritarios como a inminente negociación do novo período dos fondos de cohesión, para o que Galicia defende unha política de cohesión "forte" e "para todas as rexións, con suficientes recursos e certo grao de flexibilidade".

"DECLIVE DEMOGRÁFICO"

"Queremos que Galicia se siga beneficiando", subliñou Rueda, en declaracións aos medios, antes de pedir, ademais, que se incorpore "como criterio de repartición fundamental todo o que ten que ver co declive demográfico".

"Ata agora non cremos que pese o que ten que pesar. Encarece os servizos e pedimos que, á hora de asignar fondos, téñase en conta ás rexións que sofren esta situación", remarcou.

Rueda tamén aludiu á importancia do proxecto do Corredor Atlántico, para seguir avanzando na conectividade entre todas as rexións da Unión Europea (UE). De feito, avanzou a visita a Bruxelas da conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

Durante a reunión, Rueda aproveitou a ocasión para subliñar o labor que realiza a Fundación Galicia Europa que, desde hai case 30 anos, promove unha relación "máis próxima e proactiva" entre Galicia e Europa, non só coa Xunta senón tamén coas entidades públicas e privadas galegas que integran o seu Padroado.

REUNIÓNS CON EURODEPUTADOS E O EMBAIXADOR

Os membros do padroado da Fundación reuníronse tamén cos eurodeputados galegos Francisco Millán Mon (PP) e José Blanco (PSOE), que compartiron a súa experiencia na primeira liña do panorama comunitario.

Os patróns tiveron tamén un encontro co embaixador representante permanente de España ante a UE, Pablo García-Berdoy, cuxo apoio pode servir para "deseñar unha liña de actuación para Galicia" acorde coas expectativas da comunidade con Europa.

Nestas reunións participaron, ademais, por parte da Xunta, representantes das consellerías de Economía e Industria, de Medio Rural e de Mar.

Rueda incidiu nos efectos do 'brexit' e o impacto na economía e a pesca en Galicia, que deben ser tidos en conta polo Goberno de España. "Pedimos que se faga unha peza separada con iso", defendeu, antes de concluír que o embaixador foi "receptivo" ás demandas da Administración autonómica, "concreta", á súa vez, nas peticións realizadas.

SITUACIÓN DOS GALEGOS EN REINO UNIDO

Así, á marxe da frota e as empresas mixtas, o vicepresidente tamén aludiu aos intereses galegos nas Malvinas. "Queremos que o status que temos non se vexa modificado e evitar que, se se fai, sexa para peor", reivindicou, preocupado tamén pola situación laboral e as pensións dos galegos que residen en Reino Unido.

Finalmente, aludiu ao papel de Reino Unido como mercado importador, unha cuestión clave para Galicia que "ten que estar encima da mesa".