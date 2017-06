Persoal do 061 concentrouse este martes ante a Consellería de Sanidade para protestar fronte ao "bloqueo" que lle atribúen en diversas cuestións, como a constitución da comisión negociadora do traslado ao Concello da Estrada ao non designar o Sergas "ao seu representante" a pesar de que se lle solicitou "en dúas ocasións".

Persoal do 061 concéntrase diante de Sanidade | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, o presidente da Xunta de Persoal, Mario Otero, incidiu na "preocupación" que lles xera a actitude da Xunta, en vista do ocorrido cos seus compañeiros do 112, e subliñou que o da comisión negociadora non é o único "bloqueo" da Xunta.

Os traballadores tamén inciden en que a Consellería "bloquea" a convocatoria das xefaturas de base e sala, así como "a creación das prazas estruturais" no 061.

Entre outras cuestións, apuntan, ademais, a que Sanidade "bloquea" o recoñecemento do cumprimento do modelo de excelencia 'EFQM' por parte do persoal da Fundación, e "ampara" á dirección do 061 nos recursos por atención continuada en vacacións e libre de disposición ao "non responder os recursos de alzada favorablemente".

"GUSTARÍANOS SENTARNOS A FALAR"

Otero subliñou que, despois de solicitar en dúas ocasións e "sen éxito" unha reunión coa directora xeral de Recursos Humanos "sen resposta", optaron por convocar esta concentración, que coincidiu coa do Padroado da fundación para manifestar o seu malestar polo trato de Sanidade aos traballadores.

Finalmente, rexistraron un escrito dirixido ao conselleiro reclamando a súa intervención como presidente do Padroado da Fundación e do Sergas para "desbloquear" os asuntos pendentes.

Os traballadores afectados non descartan novas concentracións, aínda que Otero remarcou que o que desexarían é "sentar a falar".