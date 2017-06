As vítimas do accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois fai agora case catro anos valoraron que o xuíz que instrúe a causa pregunte á Axencia Ferroviaria Europea, "directamente", se a análise de risco integral era obrigatorio na liña Ourense-Santiago. Con todo, lembran que "a resposta xa se coñece".

Afectados o Accidente de Angrois | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou, en declaracións a Europa Press, Jesús Domínguez, o portavoz da plataforma de afectados o sinistro ferroviario no que morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas o 24 de xullo de 2013.

Domínguez fai alusión á resposta por escrito, vía correo electrónico, que lle deu Christopher Carr, o xefe da unidade de seguridade da axencia, xa o pasado 17 de novembro.

Unha resposta que consta no sumario pois a asociación achegouna ao xuíz a principios deste abril, e que foi contundente ao ditaminar que si é obrigatorio a análise do perigo integral --que estude e poña en relación os distintos subsistemas ferroviarios--.

Carr aseverou, ademais, que o risco na curva de Angrois "foi identificado" e que o xestor da infraestrutura (Adif) tiña que xestionalo para reducilo, pero simplemente pasouno ao maquinista.

"MOI CONTENTOS"

Jesús Domínguez tamén asegurou que vítimas e familiares están "moi contentos" por que o maxistrado desestime o sobresemento que pediran Adif e o cargo desta empresa pública investigado, Andrés Cortabitarte.

Sobre a demanda dun informe aos expertos europeos, incidiu en que "ten máis importancia" se o solicita o propio xuíz, aínda que lembrou: "A resposta xa a sabemos".