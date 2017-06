A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, viu na decisión do xuíz de pedir un informe á Axencia Ferroviaria Europea "un primeiro paso no esclarecemento do accidente" do tren Alvia no barrio compostelán de Angrois o 24 de xullo de 2013.

"Deberon contemplarse todos os riscos, sobre todo ante a posta en marcha dun novo tren de alta velocidade", asevera a nacionalista a través dun comunicado de prensa.

En declaracións a Europa Press, Miranda apuntou, ademais, que o próximo 7 de xullo presentará unha denuncia en Bruxelas por infracción da normativa relacionada precisamente coa obrigatoriedade de avaliar de maneira global os perigos. Farao ese día, coincidindo co aniversario da xornada en que se deu a coñecer o informe da Axencia Ferroviaria da UE crítico coa comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF).

A nacionalista tamén destacou que, pola súa banda, anima ao xuíz que investiga o caso a chamar a comparecer aos expertos europeos, posto que "teñen disposición" para iso.

Na nota, Miranda cualifica de "moi positivo" que o instrutor requira o informe e asegura que o Bloque "xa solicitou un informe de riscos integral á Axencia Ferroviaria Europea para non circunscribir a avaliación exclusivamente á maquina e a liña".

Por último, subliña que a avaliación de riscos "era obrigatoria", como establecía a propia axencia. Con todo, "nin o estado nin Adif realizaron dita avaliación", censura.