O Parlamento activa unha ferramenta para que a cidadanía poida trasladar suxestións á comisión de seguridade viaria

O Parlamento de Galicia habilitou na súa páxina web unha plataforma para que a cidadanía poida formular suxestións, inquietudes ou reflexións á Comisión especial non permanente de estudo sobre a seguridade viaria de Galicia.

Esta medida está contemplada no plan de traballo da Comisión de seguridade viaria e constitúe un paso máis na política de participación cidadá do Parlamento de Galicia, que este reivindica como "unha das máis avanzadas de todas as cámaras autonómicas".

Este espazo de participación cidadá na comisión está dispoñible na páxina institucional da Cámara autonómica.