O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, recibiron este martes en Santiago aos 36 brigadistas que foron voluntariamente a Portugal a loitar contra o lume para agradecerlles o seu traballo.

Feijóo recibe a brigadistas que axudaron en Portugal | Fonte: Europa Press

Na súa intervención, Feijóo dixo que "é unha honra" facer un recoñecemento "moi modesto" en "nome de Galicia e os galegos" a estes homes que foron combater o lume a Portugal "a cambio de nada".

Tras destacar que "en Portugal todo o que podía saír mal, saíu mal", subliñou que estes brigadistas se puxeron ás ordes do mando doutro país, e "os portugueses tomaron nota dun operativo de 36 galegos", que forman parte dun "equipo de extinción dos máis eficientes de Europa".

Así, durante a súa toma da palabra, Feijóo chamou a "actuar de forma unida" contra os incendiarios, e pediu a "todos" os galegos a que axuden para denunciar aos que prenden lume no monte, e "non se lles dean coartadas".

De feito, o presidente da Xunta empraza a denunciar aos incendiarios, "aínda que só sexa por respecto" aos que traballan apagando o lume e ás súas familias. E é que lembra que "para todos hai verán, salvo para os brigadistas forestais".

"O risco que ten Portugal tamén o temos nós", reflexionou Feijóo, que defende que Galicia conta cun dispositivo exemplar na loita contra o lume.

OPERATIVO LISTO PARA ALTO RISCO

Así mesmo, o titular da Xunta subliñou que o operativo galego está listo para combater os incendios no período de alto risco, que comeza o 1 de xullo, aínda que "non vai ser un ano fácil". "Temos todos os medios, tanto aéreos como motobombas", asegura Feijóo, mentres que tamén se conta "co mellor sistema de geolocalización e de transmisións".

Ademais, incide en que en Galicia existen protocolos para "cortar as estradas de forma inmediata" para que non se convertan en "trampas mortais", como ocorreu en Portugal. A isto únese que os efectivos "saben perfectamente o que teñen que facer en cada momento".

"Os MELLORES DOS MELLORES"

Pola súa banda, o xefe territorial da Consellería de Medio Rural da Coruña, Manuel Rodríguez Vázquez, que liderou este equipo de voluntarios en Portugal, mostrou o seu "orgullo" e "honra" por traballar cos "mellores dos mellores".

Deste xeito, dixo que lle chamou a atención "como saíu tan ben" algo que organizaron "tan rápido", á vez que se referiu ás "miradas de envexa de andaluces e portugueses" pola profesionalidade do operativo galego.

"Presidente, se algún día tes que mandar a algún galego ata o fin do mundo para deixar ben alta a bandeira de Galicia xa os tes aquí", concluíu Manuel Rodríguez.