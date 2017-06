O Congreso rexeita que o Goberno evite despedimentos e peche de oficinas tras a venda do Popular

O Congreso rexeitou a proposición non de lei rexistrada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea na que esixía ao Goberno a adopción das medidas necesarias para evitar despedimentos e o peche de oficinas en municipios e áreas urbanas con "insuficiencia de servizos bancarios" tras a absorción do Banco Popular polo Santander.

Así, o Partido Popular, Cidadáns, PNV e PDeCAT tombaron esta iniciativa na Comisión de Economía, Industria e Competitividade da Cámara Baixa, na que non bastou o respaldo do PSOE, Esquerra Republicana e Nova Canarias, ademais do grupo proponente.

A proposición non de lei, defendida pola deputada de En Marea Yolanda Díaz, instaba o Goberno a que adoptase as medidas necesarias para que este proceso de "compra e absorción" non requira "de ningunha achega financeira de fondos públicos en forma de axudas ou recoñecemento de obrigacións de ningún tipo".

Tamén reclamaba evitar "o empeoramento das condicións laborais dos persoais", así como articular medidas para "esclarecer as posibles responsabilidades de calquera tipo en que puidesen incorrer os equipos directivos da entidade".

UNHA CONCENTRACIÓN BANCARIA "ELEVADÍSIMA"

Durante a súa intervención na comisión, Díaz criticou "o elevadísimo nivel de concentración bancaria" do sector financeiro español --o cinco entidades máis grandes controlan o 72% do mercado, polo 31% en Alemaña, dixo--, o que aumenta, ao seu xuízo, a importancia de que Bankia "siga estando en mans públicas".

Díaz sinalou que a quebra do Popular foi "unha auténtica argucia", xa que asegurou que se trataba dunha operación orquestrada por determinados investidores, "responsables da operación especulativa que propiciou a baixada estrepitosa do valor das accións".

Durante a quenda de intervencións, Díaz unicamente solicitou o apoio do PSOE, a pesar de que a súa deputada Ana María Botella criticase que a iniciativa chegase "á descualificación" aos socialistas, pois "nun ataque de trincheira" colocáballes "como o centro de todos os males do sector financeiro".

Con todo, centrou a súa crítica ao papel desenvolvido polo ministro de Economía, Luís de Guindos, os reguladores nacionais e comunitarios e os informes que avalaron a solvencia do Popular. "Por que no século XXI, coa Unión Bancaria en marcha, como é posible que o Popular non tivese liquidez? Suicidouse o Popular ou o estrangularon?", preguntou.

UNHA "INXERENCIA NA ACTIVIDADE PRIVADA"

Fronte a estas posturas, a deputada do PP Tristana Moraleja insistiu en que a venda do Popular non foi unha decisión do Goberno, senón das autoridades europeas, que actuaron conforme ao reflectido na normativa comunitaria e que "o máis importante" foi asegurar os depósitos bancarios.

Así mesmo, asegurou que o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, púxose en contacto coa presidenta do Santander, Ana Patricia Botín, "para expresar a súa preocupación" polos accionistas do Popular e as consecuencias da súa absorción na súa comunidade autónoma.

Pola súa banda, o portavoz de Facenda de Cidadáns, Francisco da Torre, sinalou que fronte á recente resolución de Italia, que implicará un desembolso de 17.000 millóns de euros de diñeiro público a solución española foi "a menos mala posible", mentres que o seu homólogo no PDeCAT, Ferrán Bel, cualificou a iniciativa como unha "inxerencia absoluta na actividade privada". "Iso como se paga? Supoño que con fondos públicos. Ou se usará un Verkami?", preguntouse, ironizando sobre a posibilidade de solicitar fondos a través dunha recadación colectiva de fondos.

UNIDOS PODEMOS RECLAMA EXPLICACIÓNS DA UE

Doutra banda, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quere que a Xunta Única de Resolución, organismo europeo que decidiu a venda do Banco Popular ao Banco Santander por un euro a principios de xuño explique no Congreso os motivos que lle levaron a adoptar esta medida.

Desta forma, varios deputados do grupo confederal rexistraron na Cámara Baixa unha solicitude de comparecencia para a presidenta deste organismo europeo, Elke König, ante a Comisión de Economía, Industria e Competitividade "en calidade de experta para explicar a forma e o fondo da resolución da crise do Banco Popular".

A Xunta Única de Resolución, autoridade europea dentro da Unión Bancaria e do seu Mecanismo Único de Resolución, decidiu a venda da sexta entidade financeira española por tan só un euro ante a situación de "quebra ou probable quebra" tras a graduada perda de valor das súas accións nas semanas previas.

A venda do Popular ao Santander foi a primeira resolución adoptada por este mecanismo, iniciado en 2015 e aprobado para evitar os rescates con diñeiro público das entidades financeiras.