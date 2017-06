Unión Europea de Investimentos anuncia a súa disolución tras a resolución de Banco Popular

Unión Europea de Investimentos (UEI) someterá a votación en xunta de accionistas a disolución da sociedade despois da resolución de Banco Popular, que supuxo a amortización dos 123,6 millóns de accións que o grupo mantiña na entidade.

Nun comunicado remitido á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), UEI explicou que a amortización íntegra da súa participación do 2,94% en Popular, o principal activo da sociedade, xerou unha situación de "desequilibrio patrimonial" que supón a liquidación do grupo.

Por tanto, na xunta de accionistas convocada para o próximo 27 de xullo, UEI proporá a disolución da sociedade e a consecuente apertura do proceso de liquidación, así como tamén o cesamento do consello de administración e o nomeamento de José Ignacio Ramírez Oleiro, Javier Valverde Ledesma e Francisco Javier Jiménez Juárez como liquidadores.

UEI era xunto á Sociedade Xeral Financeira e Fiduciaria (Sogefi) un dos principais socios de Sindicatura de Accionistas de Popular, que posuía unha participación do 9,6% no banco.

A sociedade tamén explicou que non dispón de débedas cuxo pago non poida afrontar de forma regular, polo que non está obrigada legalmente a solicitar un concurso de acredores.

ACCIÓNS LEGAIS

Por outra banda, UEI informou de que emprenderá accións legais contra os "organismos, entidades ou persoas" que causaron a resolución de Banco Popular.

"Durante o período de liquidación levarán a cabo cantas reclamacións, de calquera orde e ante calquera organismos, entidades ou persoas, sexan procedentes, a efectos do exercicio pola sociedade das accións de indemnización e esixencia de responsabilidades que lle correspondan, en relación á amortización das accións de Banco Popular", precisa UEI no seu comunicado.

Ademais, agrega que as reclamacións tamén poderían estar dirixidas contra calquera dos "feitos, circunstancias ou antecedentes dos que se deriven ou traian causa os danos ocasionados á sociedade na súa condición de accionista de Banco Popular".

O período de liquidación estenderase ata a "conclusión definitiva" das reclamacións interpostas ou que se interpoñan en relación coa amortización das accións de Popular, indica a sociedade.