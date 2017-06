A comisión das caixas aproba este mércores o seu plan de traballo e os seus primeiros comparecentes

A comisión de investigación do Congreso sobre o rescate financeiro, a crise e as caixas de aforro reunirase este mércores con intención de aprobar o seu plan de traballo para os próximos meses, fixar a data dos seus primeiros comparecentes nacionais e elaborar unha listaxe dos expertos internacionais aos que pretende citar a partir do receso estival.

A citada comisión, que preside a deputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas, ten por obxecto analizar un período que vai desde o ano 2000, para incluír a eclosión da chamada 'burbulla inmobiliaria', ata o presente, pasando polo rescate europeo das caixas.

Por tanto, no seis meses de traballo encargarase de examinar, entre outros asuntos, a situación de Bankia tras a súa saída a Bolsa no ano 2011, así como a actuación do Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) nesa decisión. Pero tamén outras caixas intervidas como Cataluña Caixa (Cx) ou Caixa Castela-A Mancha (CCM).

No encontro deste mércores, os grupos pretenden trazar a folla de ruta a seguir nos próximos meses e dividir o traballo por bloques dado o importe volume de asuntos a tratar e, a partir de aí, elaborar unha listaxe cos primeiros comparecentes a citar.

En concreto, na reunión os grupos fixarán xa a data dos dous primeiros: o actual gobernador do Banco de España, Luís María Linde, que se calcula para mediados de xullo, e a do supervisor en tempos de José María Aznar, Jaime Caruana, que se espera para as última semanas. A comisión xa ten o visto e prace da Mesa do Congreso para reunirse en xullo.

Ademais, a cita deste mércores servirá para que pechar definitivamente a listaxe de comparecentes internacionais, aos que se debe citar con suficiente antelación dadas as súas axendas. En todo caso, o seu 'desfile' polo Palacio da Carreira de San Jerónimo non se espera ata o outono.

OS 'HOMES DE NEGRO'

Algúns dos nomes estranxeiros pretendidos polos grupos son Olli Rehnm excomisario de Asuntos Económicos; Servaas Deroose, xefe da misión da Comisión Europea para España; James Daniel, xefe da misión do FMI para España nos anos do rescate; Peter Grassman, que negociou o MOU co Tesouro; e Klaus Regling, director executivo do Mecanismo Europeo de Estabilidade.

Na última reunión da Mesa e Portavoces da comisión, decidiuse aprazar os comparecentes ata despois do receso estival, aínda que a súa presidenta viu conveniente propor aos grupos comezar con algúns comparecentes nacionais e expuxo que fose Linde quen 'estrease' este órgano.

Á marxe destas primeiras comparecencias, a idea da comisión é centrarse en solicitar información para, xa despois do verán, comezar co 'desfile' doutros altos cargos da administración, dos organismos reguladores e das entidades financeiras.

E A INTERVENCIÓN DO POPULAR?

Dáse por segura as explicacións do expresidente de Bankia Rodrigo Rato, cuxa presenza reclama boa parte da oposición pero tamén o PP. Os populares demandan, ademais, a presenza, entre outros, dos exministros socialistas de Economía Pedro Solbes e Elena Salgado e do expresidente de Caixa Madrid Miguel Blesa, así como os presidentes dos bancos españois máis importantes, cuxas explicacións tamén reclaman desde Cidadáns.

Do seu lado, o PSOE tamén expuxo no último encontro da Mesa e Portavoces da comisión a necesidade analizar a intervención do Banco Popular e de chamar, en concreto, á presidenta da Xunta Única de Resolución, Elke König, e o presidente do FROB, Jaime Ponce.