Dúas persoas resultan feridas tras caer por un terraplén co seu coche en Betanzos

Dúas persoas resultaron feridas tras caer por un terraplén co vehículo no que circulaban á altura de Betanzos, na provincia da Coruña.

O sinistro rexistrouse no quilómetro 572 da N-V, preto das 16.30 horas deste martes, deixando feridos a dúas persoas de avanzada idade.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia alertou ao 061, Bombeiros de Betanzos, Protección Civil e Garda Civil de Tráfico. As dúas vítimas foron evacuadas en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.