Tres detidos por poñer á venda pezas de maquinaria roubadas no Pino e valoradas en máis de 40.000 euros

Tres persoas foron detidas tras roubar e pór á venda pezas esenciais de grandes maquinarias de construción que se atopaban ao seu paso polo termo municipal do Pino e valoradas en máis de 40.000 euros.

A investigación correu a cargo do Equipo Roca da Garda Civil da Compañía de Santiago de Compostela, en colaboración co Posto de Arca e no marco da 'Operación Molinarca'.

Os feitos iniciáronse o 22 de maio do presente ano cando se recibe denuncia no Posto de Arca pola subtracción de material e pezas de obra. Desde un primeiro momento sospeitouse que as pezas puideron ser vendidas en chatarrerías para o seu posterior fundición e venda do metal ao peso, polo que se iniciou unha rápida investigación neste tipo de establecementos

En menos de 24 horas foi localizada gran parte dos obxectos nunha chatarrería preto da Coruña. Entre os efectos recuperados atopábanse moitas pezas que de gran valor que foran sustraídas con anterioridade.

Seguindo o traballo de investigación e grazas á colaboración cidadá púidose saber que parte das pezas foran derivadas a un centro de fundición, polo que houbo que actuar con inmediatez para recuperalas. Paralelamente identificouse a tres persoas responsables da venda dos obxectos subtraídos.