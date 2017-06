PP e PSOE apoian na Deputación de Lugo axilizar o cambio ao modelo de xestión directa dos parques de bombeiros

Populares e socialistas apoiaron en Lugo, coa abstención do BNG, unha moción presentada polos populares na que se insta ao goberno provincial a axilizar, na medida do posible, o cambio ao modelo de xestión directa dos parques de bombeiros que pertencen ao Consorcio Provincial contra Incendios.

En concreto, o acordo insta o goberno provincial a materializar "de maneira formal" ante o pleno do Consorcio a súa "vontade de cambio" do actual modelo á xestión directa do servizo.

Tamén se aposta por achegar, en cumprimento do compromiso adquirido, o informe económico e xurídico no que se concreten actuacións e fíxense prazos para levalas a cabo, e no que se "xustifiquen" as vantaxes da xestión directa fronte ao modelo actual, que esta "non supoña" un menoscabo para os contribuíntes, e que non implique a perda dos empregos dos profesionais.

Unha vez definido o modelo de xestión e concretados os pasos e prazos precisos para a súa implantación procederase, engade, a aprobar un calendario concreto para proceder á mellora das condicións laborais dos traballadores do cadro de persoal dos parques de bombeiros pertencentes ao Consorcio.

En particular, avoga por "a súa equiparación económica en termos de igualdade" co resto de profesionais de Galicia.

"18 MESES ESPERANDO"

Nun comunicado, os populares defenderon que este acordo "obriga aos socialistas a facer os deberes e avanzar nos informes que establezan a idoneidade" do cambio de xestión, xa que ata agora, segundo o deputado José Antonio García, limitáronse a "botar a culpa ao PP sen preocuparse polos traballadores".

Non en balde, o PP reprobou que leve "18 meses esperando" polos informes xurídicos e técnicos que avalen o cambio de modelo.

"LAVADO DE FACE"

Enfronte, en declaracións a Europa Press, o portavoz socialista na Deputación, Álvaro Santos, sinalou que esta iniciativa do PP supón "un lavado de cara" e, tras incidir en que "non é novo" que o PSOE defenda "a xestión directa" dos parques de bombeiros, esgrimiu que se o cambio non se materializou ata agora é porque a Xunta "non quere".

"Rueda (o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda) non parece moi polo labor", esgrimiu, antes de preguntarse quen "manda" no PP, se a presidenta provincial do partido, Elena Candia, ou Rueda. Non en balde, esgrimiu que a igualdade salarial tamén se tería logrado de non ser polo "bloqueo" do Executivo autonómico.

"Nós témolo orzamentado", recalcou, antes de defender a xestión do goberno provincial e avogar por deixar de lado os "lavados de cara" que poida tratar de facer Candia ante as "promesas" adquiridas cos bombeiros.