O Sergas propón indemnizar con 267.000 euros ás dúas fillas dunha muller que se suicidou no Meixoeiro

O Sergas propuxo indemnizar con case 267.000 euros ás dúas fillas dunha muller de 34 anos, que en 2012 suicidouse cando se atopaba ingresada no servizo de Psiquiatría do Hospital Meixoeiro, en Vigo; aínda que o Consello Consultivo de Galicia considerou que a indemnización debe rebaixarse á metade ao entender que se tratou de "un acto voluntario".

Na resolución, á que tivo acceso Europa Press, o instrutor do expediente do Sergas propón unha indemnización de case 267.000 euros para as nenas, polo recoñecemento expreso do dano causado, a antixuridicidade do mesmo e nexo causal entre a actuación da administración sanitaria e resultado dañoso producido.

Así, recoñécese que en xuño de 2012, mentres a muller estaba internada no hospital por risco de autolise --pois no pasado rexistrou varios intentos autolíticos--, "unha falta de supervisión duns 30 minutos" permitiu que a paciente se aforcase colgándose da barra das cortinas do baño, que á súa vez "fallou no sistema de prevención previsto" neste tipo de instalacións.

Pola súa banda, o Consello Consultivo admite que houbo "quebrantos nos protocolos aplicables", aínda que entende que a indemnización que corresponde é de 267.000 euros pero aplicando un factor de corrección do 50 por cento, é dicir, 133.500 euros, "en tanto existe un acto voluntario imprescindible para o fatal desenlace realizado pola propia vítima".

Así mesmo, este organismo, cuxa resolución non é vinculante, censura ao Sergas "a excesiva dilación na tramitación do procedemento, xa que non se respectou o prazo legalmente establecido" e aínda que a proposta de resolución data de setembro de 2016, non se remitiu ao organismo ata "case sete meses despois".

FALLOS NOS PROTOCOLOS

O avogado da asociación El Defensor del Paciente en Galicia Cipriano Castreje, que interpuxo a reclamación, lamentou que "o que --a muller-- non puido conseguir na rúa, quitarse a vida, consígao dentro do propio hospital"; aínda que valorou que o Sergas recoñecese que "fallaron a supervisión da paciente e os medios para reducir o risco de ahorcamiento" no centro.

No entanto, respecto da rebaixa na indemnización proposta polo Consello Consultivo, recriminou que asuma "unha doutrina xurisprudencial obsoleta" do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) e "acolla a tese de que foi un acto voluntario, e que por tanto hai que reducir a indemnización un 50%".

"Por moita vontade que tivese a paciente de quitarse a vida, non era dona dos seus actos, e se os sistemas de prevención non fallasen, esa persoa podería estar viva", apuntou o letrado, que criticou que esta resolución "en certa medida está a premiar á Administración por non cumprir, e quitándollo ás dúas orfas que nada teñen que ver cos fallos do sistema".

Así as cousas, considerou que a proposta de indemnización do Sergas "achégase máis á realidade sobre o sucedido" e trasladou que espera que en vía xudicial ou administrativa "non só se incremente" a contía, "senón que se recoñeza que a asistencia non foi en absoluto correcta, nin planificada nin conforme a protocolos".