Nova xornada de folga de autobuses en toda Galicia este mércores

Galicia afrontará este mércores a que será a súa cuarta xornada de folga de autobuses en toda a comunidade, que afecta os servizos interurbanos pero tamén aos urbanos en cidades como Santiago e Lugo, xa que se rexen polo mesmo convenio colectivo.

A estación de autobuses de Santiago, durante a folga | Fonte: Europa Press

Este martes, como os dous días da semana pasada, o seguimento dos traballadores á convocatoria dos sindicatos foi "practicamente total", segundo os datos das centrais.

Pola súa banda, o tres federacións de empresas máis belixerantes co novo plan da Xunta cifrárono en máis dun 85%, mentres que a Consellería de Infraestruturas situou o incumprimento dos servizos mínimos --do 40% para as liñas regulares-- nun 78%.

Na pasada xornada, a conselleira Ethel Vázquez volveu mostrarse disposta a dialogar, pero a condición de que sexa en reunións por separado con organizacións sindicais e patronal.

Dúas patas do sector que continúan esixindo unha mesa conxunta para abordar o documento do Goberno galego, que rexeitan ao advertir que suporá unha perda de postos de traballo e de negocio.

En concreto, a folga responde a dous motivos: o rexeitamento ao plan de reordenación de liñas da Xunta, no que auguran destrución de emprego --pola integración de transporte escolar no regular-- e a situación de bloqueo dos convenios colectivos, que teñen carácter provincial.

O seguimento nos dous primeiros días de paro foi masivo e o impacto moito maior debido ao incumprimento dos servizos mínimos, fixados nun 40% para as liñas regulares e no 100% para o transporte escolar.

O fin das clases marcou unha menor afección no desenvolvemento da folga este martes, cando si seguiu sendo efectiva a acción dos piquetes. En Ourense houbo desinflado de rodas dunha decena de autocares e unha persoa foi detida por picar as dun vehículo adaptado que levaba a enfermos de alzheimer a un centro de día.

O EXEMPLO DE CASTELA E LEÓN

A cuarta xornada de folga vén precedida dun encontro entre a titular de Infraestruturas e o conselleiro de Fomento de Castela e León, comunidade á que a Xunta puxo como exemplo dunha "experiencia de éxito" na integración do transporte escolar e o regular.

Ambos os dirixentes víronse tamén con confederacións de pais de alumnos, que en días pasados decidiron dar un paso ao carón e descartaron mobilizarse contra as intencións da Xunta, pero si aseguraron que estarán "vixiantes" para asegurar unha correcta convivencia de escolares e adultos nas liñas que prevé integrar o Goberno galego no rural.

Esta é, en concreto, a clave da que se deriva o conflito, xa que os sindicatos temen que a integración de servizos escolares nos regulares implique menos condutores e as empresas dan por feito a desaparición de compañías de mediano e pequeno tamaño.

Pola súa banda, a titular de Infraestruturas nega a maior, e afirma de feito que o que se busca é "blindar" o emprego mediante a subrogación, que é obrigatoria por lei, e promete mesmo un aumento do mesmo a través do incremento do número de coidadores, das horas e dos quilómetros de condución.