A Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) súmase á conmemoración este mércores do Día do Orgullo LGTBI animando á sociedade a "celebrar a diversidade" pedindo "respecto, dignidade e autoestima a todas as persoas".

Nun comunicado, a Fegamp destaca que ano tras ano "son máis" os concellos que contribúen coas súas políticas "á non discriminación de calquera colectivo" e anima aos municipios "a unirse á visibilización desta causa".

Así, "as cores do arco iris lucirán diante de moitas casas consistoriais", e a entidade anima aos galegos a que se somen aos actos programados nos seus municipios para facer un chamamento "conxunto á igualdade".