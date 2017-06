Un total de 30 provincias están hoxe en risco por vento, choivas, treboadas e ondas, que serán fortes no norte

Un total de 30 provincias estarán este mércores 28 de xuño en risco por vento, choivas, treboadas e ondas, nunha xornada na que haberá posibilidade de chuvascos e treboadas localmente fortes en Galicia, Cantábrico, alto Ebro e Pireneos, segundo a predición da Axencia Estatal de Mateoroloxía (AEMET).

En concreto, en risco por vento estarán as provincias de Teruel, Zaragoza, Cantabria, Albacete, Cuenca, Toledo, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Barcelona, Tarragona, Madrid, Alicante, Castelló, Valencia, La Rioxa e Álava.

Así mesmo, Almería e Granada estarán tamén en risco por ondas e vento, mentres que Girona estarao por choivas e treboadas e Lugo estarao por fenómenos como choivas, treboadas, vento e ondas, mentres que Menorca está en risco por rissagas, e Málaga só por ondas.

Por último, haberá cinco provincias en risco importante por ondas: A Coruña, só por ondas, Cantabria e Vizcaya, tamén en risco por vento e treboadas; e Gipúzcoa e Asturias, que tamén estarán en risco por vento, treboadas e, ademais, por choivas.

Segundo o AEMET, na metade norte da Península haberá predominio de ceos nubrados con choivas e chuvascos, ocasionalmente acompañadas de treboada e que en Galicia, Cantábrico, alto Ebro e Pireneos, poderían ser localmente fortes podendo, eventualmente, precipitar sarabia. En forma máis débil e menos probable poderían darse tamén en puntos de Extremadura, Meseta Sur, Mallorca, e Menorca.

No sur e sueste peninsulares espéranse ceos pouco nubrados ou con intervalos de nubes medias e altas, mentres que en Canarias, haberá intervalos nubrados no norte das illas.

Con respecto ás temperaturas, durante o día estarán en descenso, que será máis acusado o interior peninsular e será localmente notable no terzo oriental. No entanto, poderá haber un ascenso en puntos do litoral cantábrico oriental e mediterráneo, mentres que as nocturnas estarán en descenso.

Finalmente, a xornada estará marcada polo réxime de ventos de compoñente oeste na Península e Baleares, e do nordés en Canarias, con intervalos de forte en litorais, val do Ebro, zonas altas do interior e Canarias.