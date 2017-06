As vendas do comercio minorista soben un 5% en maio en Galicia, por encima da media nacional

As vendas do comercio minorista aumentaron un 5% en maio en Galicia respecto ao mesmo mes de 2016, unha cifra levemente superior á media nacional, do 4,9%, segundo os datos que publica este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Comercio comerciante polo miúdo | Fonte: Europa Press

En canto ao emprego no sector, ascendeu un 2% na comunidade galega en comparación con maio do ano pasado, ao mesmo nivel que a media española.

O negocio do comercio minorista galego, de media do que vai de ano, cifra o incremento no 2,1%. Pola súa banda, a ocupación experimenta unha subida do 1,6% de media do que vai de ano, un 0,7% con respecto ao mes de abril.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, as vendas do comercio minorista subiron un 3,8% en maio respecto ao mesmo mes de 2016, volvendo a terreo positivo despois de rexistrar en abril un retroceso do 1%.

Eliminados os efectos estacionales e de calendario, a facturación do comercio minorista creceu un 2,4% no quinto mes do ano, medio punto máis que en abril.

Pola súa banda, o emprego no sector do comercio minorista aumentou un 2% en maio respecto ao mesmo mes de 2016, dúas décimas por encima do dato de abril. Con esta taxa xa se encadean 37 meses consecutivos de ascensos interanuais da ocupación.

En taxa mensual (maio sobre abril), as vendas do comercio minorista aumentaron un 0,3%, catro décimas menos que en abril, pero cinco décimas por encima da taxa rexistrada en maio de 2016 (-0,2%).