Tres saídas de vía deixan catro persoas feridas en Salceda, Tui e Cortegada

Tres saídas de vía rexistradas a última hora deste martes nos municipios pontevedreses de Salceda e Tui, e en Cortegada (Ourense), saldáronse cun total de catro persoas feridas.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o primeiro dos sucesos ocorreu sobre as 21,45 horas do martes, cando un vehículo que circulaba pola autovía A-55 en dirección a Tui se saiu da calzada.

Ata a zona desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, Bombeiros de Baixo Miño e persoal sanitario do 061, que prestou asistencia a dous feridos, un adulto e un neno.

Pouco tempo despois, os efectivos de emerxencias tiveron coñecemento doutra saída de vía ocorrida na estrada que une Louredo e San Benito, no municipio ourensán de Cortegada.

Nesta ocasión foron mobilizados axentes da Garda Civil e persoal do GES de Ribadavia e de Protección Civil, así como os Bombeiros do Carballiño. Unha ambulancia do 061 trasladou ao condutor ferido ata un centro hospitalario.

CAÍDA POR UN BARRANCO

Finalmente, en Salceda de Caselas unha persoa resultou ferida tras caer por un barranco mentres circulaba á altura do Torrón. O accidente tivo lugar a medianoite.

As testemuñas que presenciaron o suceso lograron sacar á persoa do interior do turismo, aínda que necesitou asistencia sanitaria. Ademais, foi mobilizada a Garda Civil e os Bombeiros de Baixo Miño.