Falece unha condutora tras sufrir un accidente de tráfico na Estrada

Unha muller de 45 anos, M.M.F., faleceu na mañá deste mércores tras sufrir un accidente de tráfico no municipio pontevedrés da Estrada.

Segundo informou a Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, un particular alertou sobre as 7,50 horas de que se atopara un coche accidentado entre uns eucaliptos no quilómetro 193 da estrada N-640, en dirección a Caldas.

Tras recibir o aviso, foron mobilizados ata a zona efectivos da Garda Civil de Tráfico, Bombeiros do Deza e GES da Estrada, que tiveron que liberar á condutora do interior do turismo.

Posteriormente, a muller foi asistida no punto por persoal sanitario do 061, que desprazou tanto unha ambulancia como un helicóptero medicalizado. Finalmente, non puideron facer nada por salvar a súa vida.

SAÍDA DE VÍA EN MEAÑO

Por outra banda, unha persoa resultou ferida á primeira hora da mañá deste mércores nun accidente de tráfico ocorrido no municipio pontevedrés de Meaño.

O suceso ocorreu sobre as 7,30 horas no quilómetro 8 da estrada PO-550, á altura de Dena, onde o vehículo implicado se saiu da vía.

Ata a zona desprazáronse os Bombeiros do Salnés e efectivos do GES de Sanxenxo, así como axentes de tráfico e mantemento de estradas. Unha persoa tivo que ser atendida por persoal sanitario.