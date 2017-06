A Unidade de Música do cuartel da Forza Loxística Operativa protagoniza un concerto na Coruña

A Unidade de Música do Cuartel Xeral da Forza Loxística Operativa ofrecerá este xoves, día 29, un concerto no patio do Palacio da Capitanía Xeral da Coruña.

Segundo informou a entidade, o concerto incluirá o pasodobre 'Suspiros de España', de Antonio Álvarez Alonso, 'Sitio de Zaragoza', de Cristóbal Oudrid e Segura; 'Rapsodia Galega nº1', de Enrique García Rei; e 'Unha noite na eira do Trigo', de C. Alonso Salgado.

Ademais, tamén interpretarán 'La Cucaracha', con arranxos de Nohoiro Iwai, e 'Islas Canarias', de José María Tarridas. O acto será público, sen necesidade de invitación, ata completar aforo.