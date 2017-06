Un piquete da folga de autobuses ocupa a Dirección Xeral de Mobilidade en Santiago

Un piquete da folga de autobuses que este mércores afronta a súa cuarta xornada en Galicia ocupou a Dirección Xeral de Mobilidade de Santiago, en Área Central, en Fontiñas.

Con este "acto simbólico", que ten por definir aínda canto prolongarase, sindicalistas de UGT, CC.OO. e CIG e traballadores do sector queren "facerse ver" ante a Consellería de Infraestruturas.

Son unhas 30 persoas as que tomaron "simbólicamente" as dependencias de Mobilidade, onde non se atopa ou seu titular, Ignacio Mestre, pero se traballadores dá dirección xeral, segundo informou a Europa Press ou portavoz dá central nacionalista Inácio Pavón.

Denuncian "a negativa" do departamento autonómico que dirixe Ethel Vázquez a "calquera tipo de diálogo" e úrxenlle a actuar "con responsabilidade" e "concretar hora e día" para un encontro tripartito, "non mesmo formato que estaba previsto para ou luns dá pasada semana".

Neste sentido, critican que "a propia Xunta encargouse de dinamitar" a dita cita "desconvocándoa e chamando ás partes por separado". "Se non nos queren ver diante, aquí téñennos para non ter posibilidade de evitarnos", afirman.