A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, afirmou que o informe de resposta á solicitude de segregación da actividade formulado por Ferroatlántica, que facilitaría a venda das centrais do Xallas, "non está acabado", aínda que o estará "en breve".

Beatriz Mato presenta unha campaña de reciclaxe | Fonte: Europa Press

Así o manifestou, en declaracións aos medios, tras presentar unha campaña do Executivo autonómico que busca incrementar as cotas de reciclaxe de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.

Preguntada acerca de se a resolución autonómica irá na liña do que pide a empresa ou se axustará ao rexeitamento que reivindican os alcaldes de Costa da Morte e os traballadores de Cee e Dumbría, Mato replicou que "non é a conselleira quen o ten que ter claro".

Así, recalcou que a resolución da Consellería basearase nun informe técnico que "non está acabado" e que terá en conta as recomendacións do departamento xurídico da Administración autonómica.

"EN BREVE"

"Nel están a traballar técnicos do deparamento de Augas de Galicia perfectamente asesorados polo departamento xurídico da Xunta. Esperemos que en breve podamos resolver esta cuestión", manifestou, antes de incidir que a decisión non lle corresponde a ela.

Finalmente, preguntada polo horizonte de xuño que se marcou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, para resolver esta cuestión, e se se cumprirá, reafirmouse en que a resolución estará "en breve".