A Xunta abre á participación cidadá a declaración de Interese Local das Illas de San Pedro (A Coruña)

A Consellería de Medio Ambiente abriu o prazo para a participación cidadá no procedemento de declaración provisional do Espazo Natural de Interese Local (ENIL) das Illas de San Pedro, na Coruña.

Deste xeito, os colectivos, cidadáns, confrarías ou calquera persoa física ou xurídica interesada, poderán achegar as consideracións e comentarios que consideren de interese para que sexan tidos en conta neste procedemento durante un período de 20 días.

A lei define como espazos naturais protexidos aqueles que conteñan elementos ou sistemas naturais de particular valor, interese ou singularidade, tanto debido á acción e evolución da natureza como derivados da actividade humana.

A contorna sobre o que se pretende a declaración localízase ao pé do monte de San Pedro, no Concello da Coruña, e abarca ao conxunto de illas situadas fronte ao lugar do Portiño. Posúe, por tanto, "destacados valores ecolóxicos, paisaxísticos e etnográficos que xustifican a proposta para a súa declaración", afirma a Xunta.

Ademais da súa natureza granítica e a importancia das súas especies de plantas e aves, a zona destaca polos seus valores etnográficos, entre os que se atopan os restos dunha antiga cetaria abandonada e un pequeno embarcadoiro. Por último, a contorna mariña que rodea ás illas tamén é "de gran interese pesqueiro e marisqueiro".