O BNG impulsará un relatorio no Parlamento para "abrir o debate" sobre "a capacidade de decidir" dos galegos, co obxectivo de avanzar cara a un "novo estatus" que recoñeza a Galicia como nación.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón | Fonte: Europa Press

Así o anunciou a portavoz nacional, Ana Pontón, durante un acto político para conmemorar o aniversario do plebiscito do Estatuto de 1936.

En concreto, a declaración política do Bloque este 28 de xuño de 2017 expón un decálogo que presentará tanto na Cámara galega como aos axentes económicos, sociais e culturais do país, cuxo primeiro punto é o relativo ao recoñecemento como nación "e por tanto do dereito de autodeterminación".

Pontón subliñou a necesidade de avanzar "e ter novas ferramentas" para dar solución aos problemas actuais, e lanzou esta proposta "desde a xenerosidade", pero "sen renunciar a nada".

Co horizonte "estratéxico" de lograr a "plena soberanía", a líder nacionalista avogou por ir "paso a paso", nun camiño no que, segundo destacou, Galicia "necesita unión" e "novos instrumentos" para loitar contra a globalización.

Así, apostou por deixar "atrás" as "estreitezas do autonomismo", así como o "corpiño" imposto ás "nacións sen estado". Obrigados a "mover ficha" e "facer algo distinto", considerou que este é "o momento oportuno" para "decisións valentes", posto que se dá un "fin de ciclo" dun réxime "corrupto" e que "non garante os dereitos fundamentais" de todos os cidadáns.

Para Pontón, de feito, a corrupción está presente "de arriba a abaixo" no actual réxime, ante o que o pobo galego, resaltou, está "farto".

Fronte a isto, identificou "un futuro se se confía nas capacidades e potencialidades" de Galicia, e valorou que está "todo por gañar" se se dá "un paso adiante como pobo".

DEZ PRINCIPIOS PARA UN NOVO MODELO

O dez principios para un novo modelo político e institucional que presentou este mércores o BNG pasan polo mencionado "recoñecemento de Galicia como nación", en primeiro lugar, e a capacidade de decisión "plena" na base produtiva e económica do país para desenvolver unha política de promoción económica e de emprego "adecuada", en segundo termo.

Despois destes dous puntos, referidos a política e economía, o decálogo do Bloque refírese ao apartado do financiamento, no que esixe un sistema "propio, solidario e xusto", que garanta a plena capacidade de Galicia "para implantar unha política fiscal propia, desde a regulación ata a recadación e xestión integrada, a través dunha facenda galega".

En cuarto posto sitúa os servizos públicos, dereitos sociais e igualdade, e reclama o ensino, a saúde, a vivenda, o acceso á enerxía e as pensións "como dereitos con obrigación de garantía pública". Neste ámbito, pide o exercicio "en exclusiva" da planificación, dirección e xestión, entre outras cuestións.

Sobre a administración galega, pon sobre a mesa o deseño e articulación dun modelo administrativo "propio e adecuado á realidade galega na ordenación territorial e na estrutura administrativa e institucional de Galicia", con eliminación das provincias e da súa referencia como circunscrición electoral, así como a desaparición das deputacións. No seu lugar, propón a estruturación a partir dos concellos e as comarcas.

A lingua esixe, para o Bloque, o desenvolvemento dunha política "que teña como obxectivo a plena normalización social" do idioma, "garantindo a recuperación de falantes para o galego e os dereitos individuais e colectivos de todas as persoas".

En materia de transportes, seguridade pública e viaria, solicita a asunción "de todas as competencias" no primeiro campo e, por tanto, tamén de todas as infraestruturas públicas, entre as que cita as viarias (AP-9, AP-53), ferroviarias, portos e aeroportos. Expón a creación dun ente ferroviario galego para articular a rede interior e de proximidade e asumir "cun corpo propio" a seguridade pública e de tránsito.

Os nacionalistas queren a "adecuación" da administración de xustiza, "contemplando un poder xudicial propio para Galicia que será a última instancia xudicial" no país. Indica, respecto diso, que "o Tribunal Constitucional deixaría de exercer funcións sobre Galicia, trasladando os conflitos de competencias a solucións arbitrais a través de órganos políticos bilaterais".

Para o desenvolvemento sociocultural e a sustentabilidade, sinala ao impulso da cultura, a educación e a innovación "como factores estratéxicos de cohesión e desenvolvemento social e económico". Aspira ao coidado do medio ambiente e do territorio "deseñando unha estratexia de desenvolvemento sustentable" e lapa tamén a un acordo nacional polo monte galego, así como ao saneamento integral das rías e anulación da prórroga a Ence.

Por último, no referente a Galicia no mundo, apunta ao desenvolvemento de relacións internacionais propias "en función dos intereses políticos, económicos e comerciais de Galicia", e aposta por "garantir a capacidade de intervención e decisión nas institucións estatais, europeas e internacionais" nos asuntos que afectan o país.