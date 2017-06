Ferroatlántica (do grupo Ferroglobe) presentou alegacións ante Augas de Galicia, por mor das que formulou pola súa banda o comité de empresa de Cee-Dumbría-centrais hidroeléctricas, co fin de defender a legalidade da segregación que persegue da actividade hidroeléctrica e as ferroaleacións.

Clara Cerdán, Luís Míguez e José María Merino (Ferroatlántica) | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa en Santiago, o catedrático de Dereito Administrativo da USC Luís Míguez Macho explicou que tiveron coñecemento "oficioso" das alegacións formuladas polo comité de empresa.

Así, apunta que a "situación cambiou de maneira radical" nos últimos 25 anos desde que se asinou a cláusula que impide a segregación de actividades, de forma que Ferroatlántica reafírmase en que o negocio de ferroaleacións non necesita do hidroeléctrico para preservar a súa viabilidade, ao contrario do que defenden os traballadores da Costa da Morte.

Ademais, Míguez Macho asegura que "non existe hoxe en día o mesmo marco de rendibilidade e produtividade empresarial" e "cambiou o marco legal" na produción hidroeléctrica, polo que a nivel retributivo non supón os mesmos beneficios. "Por tanto, nestes momentos non subsisten nin as condicións fácticas, nin as condicións xurídicas que xustificaron no seu momento a vinculación entre as dúas actividades", afirmou.

Nas súas alegacións de 11 páxinas remitidas ao director de Augas de Galicia, Ferroatlántica defende que "os máis de 250 millóns que obtería" das súas centrais hidroeléctricas "supoñen máis de 15 veces o volume de investimento anual da compañía en España". Por tal motivo, considera que "esa aposta merece a pena" para dar lugar a máis investimentos.

Por iso, a compañía escúdase na "liberdade de empresa" para soster que "o mantemento na actualidade da prohibición de segregación é contrario ao ordenamento xurídico".

RESPOSTA DA XUNTA Á SOLICITUDE CON "ACOUGO"

A preguntas sobre o horizonte de xuño marcado polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que haxa unha resposta do Goberno galego á solicitude de Ferroatlántica de segregación de actividades, o catedrático de Dereito Administrativo da USC remarca que o prazo que se establece por defecto en cuestións administrativas é de tres meses, e "vence a mediados de agosto".

"Por tanto, a Xunta, legalmente, non ten por que resolver agora mesmo", deixou claro Luís Míguez, quen subliña que "non ten por que haber ningunha présa en resolver o expediente".

A continuación, indicou que se a Xunta quere "autolimitarse" no tempo de resposta "é decisión dela". "Pero como catedrático administrativo diríalles que nun procedemento tan complexo como é este non debe primar a présa, senón ao revés, debe primar o acougo, estudar as cousas e, por suposto, respectar os dereitos de audiencia e participación de todos os interesados".

E é que Luís Míguez tamén se queixou de que o "normal" neste caso é que á empresa déixeselle ter acceso ao expediente para poder formular as alegacións e non responder a escritos dos que se decata de forma "oficiosa".

AFIRMA QUE ELIMINAR A CLÁUSULA NON IMPLICA SACAR NOVA CONCESIÓN

Preguntado polas sentenzas xudiciais que avalan a imposibilidade de segregación, Míguez Macho indicou que no seu momento cando se impuxo a cláusula Ferroatlántica impugnouna ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que rexeitou o recurso da empresa, pero asegura que foi "por motivos formais", logo ratificado polo Tribunal Supremo, de maneira que estes fallos "non entraron a estudar o fondo da cuestión".

Cuestionado sobre se o feito de anular a cláusula que impide a segregación debería implicar resolver unha nova concesión, Míguez Macho defende que "esa cláusula impón unha condición que se podería chamar accesoria", polo que eliminala "non afecta ao que é o núcleo da concesión" nin "implica que haxa que volver sacala a concurso".

"HABERÍA PERDA DE EMPREGO" SE NON HAI SEGREGACIÓN

No tocante ás denuncias dos traballadores sobre o risco dos seus empregos nas fábricas da Costa da Morte no caso de que se permita a segregación, o director de recursos humanos de Ferroglobe, José María Merino Matesanz, asevera que "é moi difícil de entender esa afirmación porque a historia avala o éxito das ferroaleaciones, ademais cunha tendencia extraordinariamente crecente desde que no ano 1992 pasou a este grupo e estaba nunhas condicións verdadeiramente difíciles".

Así mesmo, Merino Matesanz fai fincapé en que a enerxía "deu uns resultados decrecientes" fronte ao aumento das ferroaleacións, polo que os empregados desas fábricas "non teñen por que temer polos seus postos de traballos".

Con todo, asegura que o plan industrial de investimentos ten como "condición sine qua non" que se permita a segregación e a venda das centrais hidroeléctricas.

Por este motivo, no caso de que non se produza a venda das centrais, José María Merino avisa de que "habería perda de emprego", así como de investimentos, con "un recorte de custos", "sen dúbida".

No caso de que a resposta da Xunta sexa negativa a permitir a segregación, a directora da asesoría xurídica de Ferroglobe, Clara Cerdán, avanza que "a empresa emprenderá todas as accións legais que lle amparan". "Sabemos que o ordenamento xurídico asístenos e non repararemos en solicitar xustiza ante os tribunais na orde contenciosa-administrativo", advirte.