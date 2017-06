O gasto sanitario por habitante ascendeu a 1.393 euros en 2015 en Galicia, por encima da media nacional

O gasto sanitario público consolidado das comunidades autónomas mostra diferenzas de case 500 euros por habitante, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Sanidade relativos ao ano 2015, cando País Vasco foi a que máis diñeiro destinou á súa sanidade pública, 1.631 euros por habitante, e Andalucía a que menos, 1.090 euros por habitante. Galicia, por encima da media, sitúase nos 1.393 euros.

O informe recolle o gasto sanitario público das comunidades no último exercicio económico con datos consolidados, que en total ascendeu a 60.607 millóns de euros e representa un 5,7 por cento do Produto Interior Bruto (PIB), cun gasto medio de 1.310 euros por habitante.

De acordo cos datos do ano 2015, un 44,2 por cento do gasto sanitario público do sector foi orixinado só por tres comunidades (Cataluña, Andalucía e Madrid), con 9.702, 9.158 e 7.938 millóns de euros respectivamente. En cambio, A Rioxa (434 millóns), Cantabria (827) e Navarra (961) son as que presentan o gasto máis baixo en valores absolutos.

Galicia rexistrou neste período un gasto de 3.808 millóns de euros, o que supón un 6,8% do PIB, un punto por encima da media nacional.

As maiores diferenzas obsérvanse no gasto sanitario por habitante, xa que existen importantes diferenzas. Así, tras a comunidade vasca, a rexión cun maior gasto é Asturias (1.526 euros por habitante), seguida de Navarra (1.510), Estremadura (1.501), Murcia (1.475), Aragón (1.469), Castela e León (1.445), Cantabria (1.413), Galicia (1.393), A Rioxa (1.384) e Cataluña (1.312).

Xa por baixo da media estarían Comunidade Valenciana (1.308), Castela-A Mancha (1.295), Canarias (1.291), Baleares (1.281), Madrid (1.243) e Andalucía (1.090).

Doutra banda, en termos de gasto total, que inclúe o investimento (gastos de capital) e que en 2015 aumentou un 6,1 por cento, tamén existen diferenzas por rexións.

Así, as comunidades que máis incrementaron o seu gasto foron Castela e León (13,2%), Comunidade Valenciana (9,1%) e Baleares (8,2%), mentres que as que creceron menos son Aragón (2,6%), País Vasco (3%) e Cantabria (3,1%). Galicia creceu un 7,2%.

CANTO PAGAN AOS PROFESIONAIS

Desde a óptica da clasificación económica, o compoñente do gasto sanitario das comunidades autónomas con maior peso é a remuneración do persoal, ao que destinaron unha cifra global de 27.239 millóns de euros, o que representa o 44,9 por cento do gasto consolidado do sector, un 3,8 por cento máis con respecto ao ano anterior.

Pero do mesmo xeito que en anteriores indicadores, neste caso tamén hai diferenzas por comunidades, dado que en Cataluña a remuneración do seu persoal oscilou supuxo o 35,6 por cento do seu gasto sanitario, mentres que en Aragón elévase ao 52,5 por cento. En Galicia supuxo o 44,4%.

Doutra banda, o gasto en servizos hospitalarios e especializados é o de maior peso na clasificación funcional do gasto sanitario público, ao que en 2015 as comunidades autónomas destinaron 38.529 millóns de euros (8% máis), o que representa o 63,6 por cento do gasto consolidado do sector.

A contribución maior é a que realiza Madrid (70,9% do seu gasto sanitario), seguida de Baleares (67,6%) e Asturias (65,8%), mentres que as que menos destinan son Castela-A Mancha (56,1%) e Estremadura (56,3%).

E en canto ao gasto en farmacia, que en 2015 cifrouse en 9.988 millóns de euros e representa o 16,5 por cento do gasto consolidado do sector, tamén existen diferenzas rexionais. Mentres que en Galicia (19,8%) ou en Estremadura (19,1) representa case unha quinta parte do seu gasto total, nas que menos peso ten son Baleares (13,2%) e Navarra (13,9%).