(AV) Familiares e achegados ao mozo que morreu dun disparo en San Xoán marchan contra a violencia e piden Xustiza

Varios centos de persoas, familiares, achegados e coñecidos do mozo que na pasada noite de San Xoán faleceu dun disparo na praia de Arealonga, na parroquia redondelana de Chapela, participaron nunha marcha este mércores para esixir "que se faga Xustiza, e que non haxa máis asasinatos, máis crimes, e se acabe a violencia dunha vez".

Foto: Marcha Asasinado San Juan | Fonte: Europa Press

A marcha, na que estiveron presentes tamén os pais, a irmá e unha tía do falecido, saíu pouco antes das 12,00 horas deste mércores desde o instituto no que estudou este mozo, o IES de Teis, en dirección á praia na que perdeu a vida.

En declaracións aos medios, o pai do mozo lamentou que o presunto asasino, para o que o xulgado decretou o ingreso en prisión comunicada e sen fianza, "saíu a cazar e cazou"; ante o que a tía do mozo, visiblemente afectada, instase á Xustiza a "facer algo" e que "esa persoa non salga do cárcere". "Porque conforme matou o meu sobriño, puido matar a máis xente", advertiu.

