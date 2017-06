Unanimidade na Cámara para pedir á Xunta regular os microcréditos como vía de financiamento de campañas electorais

Os grupos con representación no Parlamento de Galicia sumaron este mércores os seus votos para pedir á Xunta que regule o emprego dos microcréditos e o 'crowdfunding' como ferramenta de financiamento dos partidos de face ás campañas electorais.

Comisión de Contas | Fonte: Europa Press

Pese ao acordo alcanzado en comisión parlamentaria en base a unha iniciativa dos populares, no debate produciuse un importante enfrontamento entre Cristina Romero (PPdeG) e Antón Sánchez (En Marea) á conta do financiamento dos partidos.

Despois de que o deputado do grupo rupturista considerase "acreditada" o financiamento ilegal do PP, a parlamentaria popular botoulle en cara as dúbidas expresadas polo Consello de Contas e o Tribunal de Contas sobre o recurso de "Podemos e as súas Mareas" a estas novas fórmulas para a obtención de fondos.

Entre esas "dúbidas" ás que aludiu está --citou-- a dificultade para identificar á persoa ou entidade que achega o diñeiro e tamén para verificar a súa devolución, xa que, pola contra, poderían considerarse doazóns.

Devandito isto, e para rebater as críticas ao financiamento do seu partido, Romero lembrou que En Marea tratou de introducir en gastos de campaña "1.200 euros de farmacia". "Porque as lentes non nolas paga Villar Mir!", interrompeulle Antón Sánchez desde o seu asento.

Ademais, ante a referencia nunha das propostas de En Marea ao "financiamento ilegal" do "partido do réxime", a popular ourensá recriminoulle esa "falta de respecto". "O único partido do réxime é o seu, noutras latitudes", sentenciou, ao que Antón Sánchez ratificouse na "evidencia" desa ilegalidade.

SEIS ACORDOS APROBADOS

Á marxe do acordo no relativo á regulación das novas vías de financiamento, na comisión parlamentaria sobre as relacións co Consello de Contas aprobáronse outro cinco propostas de resolución relativas á contabilidade das eleccións do pasado 25 de setembro. En concreto, foron outro tres do PPdeG por unha do BNG e outra de En Marea.

Así, a instancias do grupo maioritario, aprobouse por unanimidade dar o visto e prace ao informe de Contas sobre os gastos electorais e instar a Contas a concluír o deseño do plan de contabilidade adaptado aos partidos políticos. Coa única abstención do PSdeG, ademais, acordouse impulsar o cumprimento das recomendacións incluídas no informe de fiscalización.

Adicionalmente, recibiu os votos de todo o arco parlamentario a iniciativa do Bloque para pedir á Xunta que impulse o uso do galego nas relacións co Consello de Contas; a mesma sorte que correu a petición de En Marea de que se habiliten os trámites telemáticos oportunos para a presentación da contabilidade electoral.

OUTRAS PROPOSTAS

Co apoio da maioría non contaron, por exemplo, as propostas do BNG para reforzar o financiamento público dos partidos á conta de limitar máis a privada --e reforzar as sancións aos incumplidores--, como vía para "evitar as portas giratorias", en palabras do nacionalista Xosé Luís Rivas, 'Mini'.

Tampouco os socialistas lograron votos suficientes para demandar a desagregación das achegas de doantes, acredores, afiliados e cargos públicos, nin para regular que os partidos se fagan responsables patrimonialmente dos actos de corrupción dos seus cargos públicos, como explicou Begoña Rodríguez Rumbo. Máis preto do acordo estivo a súa petición de que os gastos de campaña publicásense no portal de transparencia da Xunta, pero o PPdeG unicamente se avino a colgar o informe de Contas.

Entre as achegas de En Marea que non verán a luz está dotar ao Consello de Contas de "capacidades de control verdadeiro" sobre as contas da campaña, pois actualmente unicamente estuda as facturas que se lle presentan. Proba diso, profundou, é que o Tribunal de Contas aprobou sempre os gastos electorais do PP a pesar do seu "acreditado financiamento ilegal", porque "a caixa 'b' non se manda".

Finalmente, outro aspecto que non saíu adiante a pesar da coincidencia do tres grupos da oposición é a supresión do 'mailing' (o envío das papeletas electorais por correo), un asunto co que o PPdeG non está de acordo.