O 93% dos examinadores de tráfico en Galicia fan folga este mércores

Un total de 40 dos 43 examinadores de tráfico en Galicia fixeron folga nesta xornada de mércores, o que supón o 93 por cento do persoal.

En declaracións a Europa Press, a delegada en Galicia da Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández, explicou que todos os examinadores fixeron folga salvo dous na Coruña e un en Pontevedra.

Así mesmo, outra xornada máis se suspenderon entre 300 e 400 probas de circulación, e cifra en "máis de 2.000" o total de exames que non se puideron realizar desde o comezo da folga o 19 de xuño --celébrase de luns a mércores de cada semana-, que terá lugar ata finais de xullo.

A Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) convocou unha folga en toda España ante a negativa da Administración respecto da súa petición de subida do complemento específico destes funcionarios por parte da Dirección Xeral da Función Pública, que está pendente desde hai dous anos.

Concretamente, o que pide a asociación é un incremento do complemento específico ao colectivo examinador, de aproximadamente 240 euros mensuais brutos.

Respecto diso, Vanesa Fernández quéixase de que seguen "sen ter noticias" por parte do Goberno acerca da súa reivindicación, a pesar de que diversos grupos da oposición mostraron o seu apoio a este colectivo e reclaman unha transferencia de crédito nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para efectuar esa subida do complemento específico.