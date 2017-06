O portavoz de Educación do PSOE no Parlamento de Galicia, Luís Álvarez, reflexionou este mércores sobre a posibilidade de que haxa que modificar a rede de centros da comunidade, pero preveu de deixar este asunto unicamente "en mans dun partido como o PP".

Luís Álvarez | Fonte: Europa Press

E é que, segundo as súas palabras, en tres do catro peches de colexios que decidiu a Xunta o criterio político parece ser "o rumbo político".

En rolda de prensa, o deputado socialista volveu a lamentar esa "decisión unilateral" do Goberno galego e incidiu en que, salvo no caso de Outes (A Coruña), onde goberna o PP, nos outros concellos afectados (O Porriño, Ribadavia e As Pontes) os populares teñen "pouca vinculación" con "o poder local".

Ao fío do "conflito sen precedentes" que se xerou ante "a covardía política" do Executivo autonómico de anunciar os peches o último día de curso, propuxo que calquera redefinición do mapa de centros fágase de forma "consensuada" e garantindo a "igualdade de oportunidades" a todos os escolares.

Así, o parlamentario lucense requiriu á Xunta que traballe coa comunidade educativa para deseñar o novo modelo, deixando ao carón "a improvisación e o escurantismo" empregados ata agora.

E, a pesar da importancia de ter un criterio claro, advertiu que non pode ser o mesmo "en Santiago e en Cervantes". Trátase, abundou, de deseñar "unha posición de país".

E, tras reivindicar que o seu grupo está a levar a cabo unha oposición "prudente, propositiva e construtiva", Álvarez retou ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a que asegure que o catro centros afectados serán "os únicos casos" nos que se vai a actuar, algo que deu por feito que "non vai ser capaz" de garantir. "É posible que a rede de centros deba ser modificada", apostilou.

EXPLICAR "CASO POR CASO"

Finalmente, o socialista recriminou ao conselleiro que, na súa recente comparecencia na Cámara, non avanzase as medidas que tomou no catro mencionados colexios.

"Non tivo suficiente valentía política", criticou. Neste escenario, deu conta da presentación dunha interpelación que obrigue a Rodríguez a acudir de novo ao Pazo do Hórreo a xustificar "caso por caso" a súa decisión.