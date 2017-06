O Concello da Coruña e o Deportivo apostaron por ofrecer unha "imaxe conxunta máis estreita" e reafirmaron que "van da man" coa ampliación do contido do convenio que vincula a ambas as entidades.

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, e o presidente do Deportivo, Tino Fernández, asinaron este mércores a "ampliación do convenio" subscrito por ambas as entidades no ano 2000, e co que ambas as entidades adquiren certos "compromisos".

Ferreiro indicou que "aumentará" a presenza da "imaxe" do Concello no propio estadio e na actividade do club, ademais de que o goberno municipal comprometerase a colaborar no deporte local.

A través deste novo convenio, o concello convértese en "entidade colaboradora" do Deportivo co afán de "dar unha imaxe conxunta máis estreita", segundo explicou o rexedor, que asegura que o club é "un elemento de proxección" da cidade coruñesa.

Con esta ampliación do convenio ambas as entidades adquiren "compromisos". O goberno municipal renovará as cubertas e o club farase " cargo do mantemento" do estadio e da reforma da fachada.

UN APELIDO COMERCIAL

Para o Deportivo, o compromiso para os próximos anos é "seguir o ritmo investidor e mesmo aceleralo", manifestou o seu presidente, que asegura que xa solicitaron ao concello que se poida incorporar "un apelido" ao nome do estadio.

"É algo que non está no convenio, pero sobre o que falamos", afirmou o presidente do equipo branquiazul.

Pola súa banda, o alcalde é consciente de que esta posibilidade de engadir un "nome comercial" suporía un "importante desafogo económico" para o Deportivo.